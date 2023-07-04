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Воронежскому бизнесмену Леониду Арапову продлили домашний арест по обвинению в мошенничестве

Таганский райсуд Москвы продлил домашний арест воронежского бизнесмена и совладельца алюминиевого холдинга «АЛ5» Леонида Арапова, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), следует из материалов суда. Параллельно Московский городской суд оставил в силе решение об избрании меры пресечения, которое суд вынес 5 июня.

Уголовное дело в отношении господина Арапова расследует УВД по Центральному административному округу московского главка МВД. Официально его суть не раскрывалась. Судя по материалам суда, бизнесмену вменяется хищение средств у компании, в которой он выполнял обязанности генерального директора. В апреле 2022 года решением единственного участника воронежского завода ООО «АВА-Трейд» — ООО «АЛ5» — полномочия господина Арапова на посту гендиректора компании, длившиеся с 2014 года, были прекращены. Компания также предъявила ему требования о взыскании расходов ее денег на авиаперелеты и турпоездки его семьи в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств с корпоративных счетов на личные.

Господин Арапов вину не признает. По мнению его защиты, вменяемые предпринимателю действия не могут быть квалифицированы в соответствии с указанными составами преступлений на основании отсутствия обязательных элементов состава преступления. Необходимость домашнего ареста, по мнению адвокатов, не объясняется. Как указывает защита, в настоящее время семья предпринимателя испытывает материальные трудности, поскольку до избрания меры пресечения он самостоятельно обеспечивал членов семьи. В суд апелляционной инстанции были предоставлены документы о том, что Леонид Арапов не состоит в браке, а на иждивении у него находятся трое детей. После заключения бизнесмена под стражу его отец Геннадий Арапов скончался.

Сергей Толмачев

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