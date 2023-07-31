Семьям погибших и пострадавшим при урагане в Марий Эл выплатят компенсации

Специалисты «Мариэнерго» восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды жителей Марий Эл, сообщил глава региона Юрий Зайцев. По его словам, семьи погибших и пострадавшие при падении деревьев во время урагана получат единовременные выплаты. Их сумму он не назвал.

Господин Зайцев уточнил, что на стационарном лечении находятся пять человек, из которых один — ребенок. За последние сутки убрали 148 поваленных деревьев. «Все социально значимые объекты энергетики запитали по основной схеме энергоснабжения. Осталось 830 отключенных потребителей, ориентировочное время восстановления 9 часов 31 июля»,— написал он в Telegram и уточнил, что до конца сегодняшнего дня также прогнозируются ливни и грозы.

Мощный ураган в выходные обрушился на ряд поволжских регионов. В Марий Эл жертвами стихии стали туристы из Татарстана, находившиеся на озере Яльчик: их придавило деревьями. Возбуждено уголовное дело. В общей сложности из-за урагана вечером 29 июля и ночью 30 июля погибли десять человек, среди них как минимум трое детей. Пострадали 76 человек.

Подробности — в материале «Ъ» «Ураган не пожалел туристов».

Лаура Кеффер