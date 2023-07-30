Ураган не пожалел туристов

Десять человек погибли и десятки получили ранения в результате мощного урагана, который в минувшую субботу обрушился на ряд поволжских регионов. В Марий Эл жертвами стихии стали туристы из Татарстана, находившиеся на озере Яльчик: их придавило деревьями. В Нижегородской области ураган оставил без электричества около 130 населенных пунктов, на Горьковском водохранилище ветром перевернуло катамаран с пассажирами, погибла пожилая женщина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнем Новгороде дерево упало на автобус

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижнем Новгороде дерево упало на автобус

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по Марий Эл возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившим по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении ФГБУ «Национальный парк "Марий Чодра"». На его территории вечером субботы, 29 июля, погибла группа туристов, отдыхавших на берегу озера Яльчик с палатками. Как сообщили в СКР, тела четырех взрослых и троих малолетних детей обнаружили в ночь на 30 июля под поваленными ураганом деревьями на месте палаточного лагеря. Еще один человек, госпитализированный с места происшествия в тяжелом состоянии, скончался от в больнице.

Кроме того, по данным МЧС РФ, у озера Яльчик в палаточном лагере пострадали 29 человек, 16 из них госпитализированы.

Погибшие и потерпевшие в марийском лесу стали жертвами урагана, который прошел вечером в ряде регионов Приволжского федерального округа. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду. По последним данным МЧС, в результате стихии в округе погибли в общей сложности 10 человек и еще более 70 пострадали.

Погибшие туристы оказались жителями Татарстана. Об этом сообщил глава республики Рустам Минниханов. «Установлено, что погибшие — жители Казани, Высокогорского, Зеленодольского и Пестречинского районов»,— написал он в своем Telegaram-канале. Рустам Минниханов отметил, что самому младшему погибшему под упавшими из-за ураганного ветра деревьями «нет и года».

Глава региона выразил «глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии», и заверил, что власти будут «держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи» выжившим.

Озеро Яльчик на территории национального парка «Марий Чодра» в Марий Эл — популярное место отдыха туристов из всех соседних регионов. По сообщению управления МЧС по Марий Эл, в день происшествия в районе Яльчика отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках.

ФГУП «Национальный парк "Марий Чодра"» было создано решением руководства Марий Эл в 1985 году. Постановлением правительства РФ ему предоставлены земли лесного фонда площадью 36,6 тыс. га с целью сохранения природных комплексов и объектов, предназначенных для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма. На территории нацпарка организованы глэмпинговые зоны, где можно арендовать гостевые домики или место для палатки. В начале июля нацпарк установил новые цены. Например, пребывание в глэмпинговой зоне стоит 250 руб. с человека, размещение палатки — 250 руб. за место.

В руководстве нацпарка «Марий Чодра» «Ъ-Казань» сказали, что погибшие туристы были «дикарями» и расположились в необорудованной зоне, которая была закрыта для пребывания. «У нас висят запрещающие аншлаги, мы ходим с рейдами, говорим о правилах пожарной безопасности, о правила поведения в национальном парке, о правилах поведения на воде. Говорим, что здесь опасные деревья, что здесь закрыто, что 4–5-й класс пожарной опасности и посещение запрещено. Все бесполезно»,— сказала «Ъ» заместитель директора национального парка Вера Комарова. По ее мнению, гибель людей стала следствием их беспечности. Она считает, что нацпарк несет ответственность только за организованных туристов. «Мы оказываем услуги только на глэмпинговой зоне. Все остальное — "дикари", сами заезжают — сами отдыхают»,— заключила госпожа Комарова.

Тем временем в Нижнем Новгороде второй день устраняют последствия урагана. Днем в субботу глава города Юрий Шалабаев через свои социальные сети предупреждал нижегородцев, что ливни начнутся в воскресенье и что техника и люди готовы к устранению последствий. Однако стихия обрушилась на регион уже в субботу.

В нижегородской мэрии со ссылкой на данные синоптиков сообщили, что кратковременный ливень установил очередной антирекорд. За неполный час в городе выпала половина среднемесячной нормы осадков, а с начала июля показатели уже превысили 240%.

К вечеру субботы в Нижнем Новгороде насчитали около 100 поваленных деревьев. Одно из них упало на пассажирский автобус, который двигался по маршруту №40. Никто из пассажиров не пострадал. Из-за упавших деревьев было затруднено движение автобусов, приостанавливалось движение трамваев.

По данным областного минздрава, в Кстовском районе ветром остановочный пункт опрокинулся на людей. Пострадали две женщины и мужчина. Они были доставлены сначала в Кстовскую ЦРБ, затем эвакуированы в НОКБ им. Семашко с травмами различной степени тяжести. На Горьковском водохранилище ураганным ветром опрокинуло парусный катамаран с пассажирами на борту. Очевидцы вызвали спасателей и помогли пострадавшим выбраться из воды. Выяснилось, что на катамаране в момент аварии находились четыре человека. Троих удалось спасти. Погибла 70-летняя женщина. Все обстоятельства происшествия будут выяснять следователи.

По данным энергетиков, в Нижегородской области из-за урагана остались без электричества около 130 населенных пунктов. Локальные нарушения произошли в Борском, Семеновском, Кстовском, Лысковском и Богородском районах. К 06:00 воскресенья было восстановлено электроснабжение в 85 населенных пунктах Нижегородской области. К полудню энергетики сообщили, что все повреждения в основной сети 6–10 кВ, спровоцированные грозой и ветром, устранены. Продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей. Всего восстановлением электроснабжения занимаются около 50 бригад «Нижновэнерго».

Власти Нижегородской области организовали служебную проверку по факту того, что охранник правительственного Дома народного единства не пустил людей с маленькими детьми переждать грозу.

«До частной охранной организации, работающей с Домом, доведена информация о необходимости принятия мер и неформального отношения к нештатным ситуациям, особенно если речь идет о детях. Со всеми сотрудниками Дома народного единства проведена разъяснительная работа на будущее»,— заявили в руководстве общественного центра.

«Все имеющиеся у города ресурсы будут использованы, однако полностью справиться с водой можно будет только после прекращения ливней»,— подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ольга Кудрина, Казань; Андрей Репин, Нижний Новгород