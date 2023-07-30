Число погибших в Приволжье из-за урагана увеличилось до 10 человек

В результате ливней со шквальным ветром и грозой в регионах Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее было известно о девяти погибших.

В частности, число погибших из-за обрушения деревьев на месте палаточного лагеря в Марий Эл выросло до восьми, ранее сообщалось о семи. Еще один человек, будучи в тяжелом состоянии, скончался в больнице. Среди погибших трое малолетних детей. Количество пострадавших — 29 человек. Палаточные лагеря находились на озерах Малый и Большой Яльчик на территории ФГБУ «Национальный парк "Марий Чодра"» в Волжском районе.

В отношении руководства парка возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования обстоятельств гибели людей во время урагана в Марий Эл.

Непогода также затронула Татарстан, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Во всех регионах прошли ливни и грозы с порывами шквалистого ветра до 27 м/с. В Татарстане дерево убило 14-летнюю девочку.

Анастасия Ларина