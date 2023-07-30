В Марий Эл завели уголовное дело после гибели группы туристов на озере

Следственное управление СКР по Марий Эл возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении ФГБУ «Национальный парк "Марий Чодра"».

Поводом послужила «массовая гибель людей в результате произошедшего стихийного бедствия», следует из сообщений СУ СКР. Тела четверых взрослых и троих малолетних детей обнаружили в ночь с 29 на 30 июля под поваленными ураганом деревьями на месте палаточного лагеря. Еще один человек, госпитализированный с места происшествия в тяжелом состоянии, скончался от в больнице.