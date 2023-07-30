На Алтае приостановлена работа детского лагеря, где отравились почти 70 детей

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановило работу детского оздоровительного лагеря «Горный Орленок», где с 26 по 29 июля с признаками кишечного заболевания к врачу обратились 67 детей. Работа учреждения приостановлена в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. По факту массового заболевания детей 29 июля было возбуждено уголовное дело.

«Причина возникновения очага острой кишечной инфекции устанавливается»,— сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Все дети с признаками заболевания госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, отметили там. Ведомство сообщило о готовности оказать родителям заболевших детей юридическую поддержку.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данным следственного управления Следственного комитета РФ по Алтаю, всего в лагере отдыхало «порядка 354 детей». Глава Республики Алтай Олег Хорохордин тем временем поручил проверить в местных детских лагерях пищеблоки и соблюдение санитарных норм.

Мария Федотова