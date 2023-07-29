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Коммерсантъ FM
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Почти 70 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае

В детском лагере «Горный Орленок» на Алтае 67 детей обратились к медикам с признаками отравления. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Республики Алтай. Работу «Горного Орленка» могут приостановить.

«29 июля в прокуратуру Шебалинского района поступила информация о наличии множественных симптомов отравления у детей, отдыхающих в детском лагере "Горный Орленок", расположенном возле села Камлак Шебалинского района Республики Алтай»,— сообщила прокуратура.

Дети обращались за медицинской помощью с признаками кишечного заболевания с 26 по 29 июля. Возраст отравившихся детей — от 7 до 17 лет. Их состояние удовлетворительное. В лагере отдыхало 354 ребенка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Ларина

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