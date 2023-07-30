Власти Алтая проведут проверку детских лагерей после отравления детей в «Горном Орленке»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил региональным минобрнауки и минтруду проверить местные детские лагеря на соответствие нормам безопасности. Проверки в детских лагерях также поручено провести администрациям городов и районов Алтая, сообщил ТАСС господин Хорохордин. По состоянию на 29 июля в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае к медикам с симптомами отравления обратились 67 детей и 2 взрослых.

«Поручаю региональным минобрнауки и минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря»,— сказал глава республики. Он добавил, что всем заболевшим в «Горном Орленке» детям оказана медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

Дети из «Горного Орленка» обращались за медицинской помощью с признаками кишечного заболевания с 26 по 29 июля. Возраст отравившихся детей — от 7 до 17 лет. В лагере отдыхали 354 ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Эрдни Кагалтынов