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Коммерсантъ FM
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Обратная связь с лицензией

Правительство включит досудебное обжалование в процесс получения разрешений

Белый дом распространил механизм досудебного обжалования на сферу лицензионной деятельности — сервис жалоб на решения ведомств начал работать на портале госуслуг, рассказали “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Механизм обжалования станет доступен по всем востребованным видам разрешений до октября и позволит собрать обратную связь от бизнеса для продолжения реформы разрешительной деятельности. В процессе ее оцифровки выяснилось, что не все предприниматели готовы получать документы в электронном виде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Реформа разрешительной деятельности получила механизм обратной связи — возможность досудебного обжалования бизнесом решений разрешительных органов. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” рассказали, что до 1 октября 2023 года механизм распространится на все востребованные виды документов. «Досудебное обжалование — это инструмент, который одинаково выгоден для бизнеса и государства. Предприниматели получают простой и прозрачный способ защиты своих интересов, а мы — обратную связь. Чтобы создать действительно комфортный деловой климат, нам нужно понимать, чего хочет сам бизнес, при каких условиях ему удобно работать»,— отмечает он.

С 2021 года правительство занимается оптимизацией процедуры оформления лицензий и ее переводом в электронный вид — на портале госуслуг доступно 340 видов разрешений, в том числе 49 лицензий. Сейчас бизнесу не нужно предоставлять подтверждающие документы, количество документов на оформление лицензии сократилось вдвое (с десяти до пяти документов), а срок получения услуги — втрое (с 45 до 15 рабочих дней). В аппарате Дмитрия Григоренко добавляют, что это сократило период «холостой» работы начинающих предпринимателей, они могут сразу включиться в бизнес-процессы. Но в процессе реформы выяснилось, что из-за разного уровня цифровизации ведомств процесс получения лицензии не всегда был прозрачным, поэтому сначала нужно было «оцифровывать» ведомства и затем вводить универсальную форму получения лицензии на портале госуслуг. Но по ряду «оцифрованных» разрешений до 70% обращений происходит в бумажном виде — в Белом доме хотели сначала понять, с чем это связано. Так, есть ряд разрешений, которые не могут быть выведены на портал госуслуг из-за наличия коммерческой тайны в подаваемых документах.

Обратная связь от бизнеса по каналу «досудебки» ускорит процесс настройки разрешительной деятельности. Отказы же на заявления о получении и внесении изменений в разрешения теперь сопровождаются указанием обязательных требований, где это применимо. «Мы получаем статистику по самым нарушаемым требованиям и можем приглядеться к ним повнимательнее»,— рассказывают в аппарате Дмитрия Григоренко.

Первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян считает, что ресурс по досудебному обжалованию в разрешительной деятельности будет востребован не меньше, чем в контрольно-надзорной. «За прошедший период действия ресурса по КНД предприниматели на 16% меньше обращались в суд. Обращений рассмотрено 9 тыс., из них почти 70% в пользу бизнеса. Это также возможность правительства получать в онлайн-режиме информацию "с земли", наблюдать и регулировать ход реформы»,— добавляет она. Ответственный секретарь экспертного центра по КНД «Деловой России» Денис Домашнев отмечает важность досудебного обжалования в разрешительной деятельности. «Однако апелляция к непосредственному руководству должностного лица, чьи действия обжалуются, далеко не всегда эффективна. В госорганах, обладающих полномочиями в сфере разрешительной деятельности, следует создавать особые подразделения по досудебному обжалованию»,— предлагает он.

Диана Галиева

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