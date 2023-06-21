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Коммерсантъ FM
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Документ в обмен на цифру

Белый дом вновь расширил выдачу разрешений через «Госуслуги»

Белый дом продлил до 31 декабря 2024 года эксперимент по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате и расширил число его участников. Продление необходимо для законодательного закрепления результатов «пилота» в 2024 году, а увеличение числа участников — для оформления новых видов разрешений и лицензий в электронной форме на портале госуслуг. Предполагается, что к концу 2023 года получать в упрощенном формате можно будет более 400 видов разрешений, это снизит барьеры для входа компаний на рынок и их издержки.

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко продолжает расширять пригодность системы госуслуг для получения разрешений и лицензий

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко продолжает расширять пригодность системы госуслуг для получения разрешений и лицензий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко продолжает расширять пригодность системы госуслуг для получения разрешений и лицензий

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Михаил Мишустин подписал постановление правительства о продлении до конца 2024 года и расширении эксперимента по выдаче лицензий и разрешений в упрощенном формате. К «пилоту» присоединились Минспорт, Минэнерго, Минюст, ФАС и госкорпорация «Росатом» — теперь в нем участвуют 43 ведомства и 2 госкорпорации. Поясним, что эксперимент реализуется в рамках реформы лицензионно-разрешительной деятельности, запущенной летом 2021 года по итогам работы «регуляторной гильотины», она нацелена на упрощение получения, продления и корректировки необходимых бизнесу лицензий и иных разрешений. Курирует реформу глава аппарата правительства вице-премьер Дмитрий Григоренко. Эксперимент, проведение которого регламентировано постановлением правительства №1279 от 30 июля 2021 года, должен был завершиться 1 сентября 2023 года.

Продление «пилота» необходимо, чтобы в 2024 году закрепить полученные результаты в законе, а расширение — для переноса на портал госуслуг выдачи новых видов документов в электронной форме. Как сообщили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко, включение 5 новых участников расширит список документов на 15 видов разрешительной деятельности. К концу 2023 года предприниматели смогут оформлять через «Госуслуги» более 400 видов разрешений (в том числе 49 лицензий). Сейчас в электронный вид выведено 313 видов разрешений: 43 — в 2021 году, 190 — в 2022 году, 80 — в 2023 году (план на год — более 180).

Как уточнили “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко, срок выдачи лицензий сократился в среднем с 45 до 15 рабочих дней, а количество документов для подачи заявления снизилось в среднем с 10 до 5 единиц. Доля заявлений об их выдаче или продлении, поданных через портал госуслуг, составляет уже 72%. С разрешениями прогресс медленнее — срок выдачи снижен в среднем с 42 до 34 рабочих дней, число документов для подачи заявления снижено в среднем с 8 до 6. План на 2023 год предусматривает сокращение срока выдачи разрешений до 23 рабочих дней и до 5 — числа необходимых документов. Кроме того, вдвое, с 60 до 31, сократилось количество разрешений, для получения которых нужен личный визит заявителя, и втрое, с 301 до 101,— число разрешений, для получения которых подать документы возможно только в бумажном виде.

Расширение перечня участников «пилота», однако, оказалось скромнее планировавшегося: проект постановления правительства о нем, опубликованный Минэкономики в апреле 2023 года на regulation.gov.ru, также предполагал участие в процессе Минфина и Рослесхоза, с тем чтобы завершить разрешительную реформу в этом году (см. “Ъ” от 20 апреля). Впрочем, раньше подобные изменения в Белом доме объясняли отсутствием необходимости выводить разрешительную деятельность отдельных ведомств на «Госуслуги» из-за немассового характера разрешений.

Венера Петрова

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