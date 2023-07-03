Тайвань встречает союзников

Вторая за две недели делегация американских законодателей прибыла на Тайвань с визитом. Демонстративная политическая поддержка Тайбэя сопровождается новостями из сферы оборонного сотрудничества: недавно Госдепартамент США одобрил новые оружейные поставки Тайбэю на $440 млн. На этом фоне военное командование Тайваня заявило о готовности уничтожать самолеты и корабли китайской армии в случае их вхождения в 12-мильную зону возле острова. В Пекине тем временем утверждают: те, кто постоянно говорит о «китайской военной угрозе» и необходимости защиты Тайваня, «злонамеренно выдают черное за белое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (на трибуне) выступает на встрече с делегацией американских законодателей во главе с конгрессменом-республиканцем Майком Роджерсом

Фото: Taiwan Presidential Office, Reuters Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (на трибуне) выступает на встрече с делегацией американских законодателей во главе с конгрессменом-республиканцем Майком Роджерсом

Фото: Taiwan Presidential Office, Reuters

Начавшийся в понедельник визит на Тайвань шести конгрессменов-республиканцев во главе с Кевином Херном (штат Оклахома) продлится до 7 июля. В программе — встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь, ее заместителем Лаем Циндэ, главой дипломатического ведомства Джозефом У, а также представителями других органов власти.

Прибывшие на остров члены Палаты представителей переняли эстафету у другой делегации американских законодателей во главе с председателем комитета по вооруженным силам республиканцем Майком Роджерсом. Та делегация посетила Тайбэй на прошлой неделе и стала самой представительной командой Конгресса США, побывавшей на острове в этом году. В состав делегации вошли девять конгрессменов, причем семь из них — члены комитета по вооруженным силам.

Столь демонстративная ротация американских законодателей в Тайбэе происходит после состоявшегося во второй половине июня визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.

Целями поездки были перезапуск американо-китайских отношений и достижение договоренностей о соблюдении правил игры в отношении главного раздражителя — Тайваня. Однако переговоры главы американской дипломатии не позволили добиться хотя бы минимального сближения позиций сторон по Тайваню. Подтверждением этого стали прозвучавшие в Пекине и Вашингтоне противоположные оценки миссий американских законодателей в Тайбэе.

«Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между США и тайваньской администрацией. Все правительственные органы США, включая ведомства исполнительной, законодательной и судебной властей, должны проводить внешнеполитический курс, который правительство США признает и обязуется исполнять»,— заявила представитель МИД КНР Мао Нин, попытавшись предостеречь американские власти от «подачи ложных сигналов» тем силам, которые выступают за независимость Тайваня.

Однако администрация президента Джо Байдена в ответ попыталась внушить Пекину мысль о том, что Белый дом не может нести ответственность за деятельность законодателей, которые вправе сами определять маршруты своих поездок. «Члены Конгресса уже посещали Тайвань, были исторические прецеденты. Как и ранее, нет никаких поводов для усиления напряженности или изменения статус-кво. США ни в коем случае не стремятся к этому»,— заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

Новые контакты высокопоставленных представителей Вашингтона и Тайбэя произойдут уже в августе. Как сообщила на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, второе лицо в администрации Тайваня Лай Циндэ сделает остановку в США в ходе поездки на инаугурацию президента Парагвая. Примечательно, что Лай Циндэ — один из основных кандидатов на пост главы администрации Тайваня на предстоящих в январе следующего года выборах.

На этом фоне американские военные готовятся к возможному силовому противостоянию с КНР.

Как заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Сэм Папаро, ВМС будут готовы оперативно прийти на помощь Тайваню в случае вооруженного конфликта с Пекином.

В свою очередь, бывший вице-президент США и претендент на пост главы государства на выборах 2024 года Майк Пенс в интервью CBS сообщил, что разделяет точку зрения Джо Байдена, назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина «диктатором». При этом политик призвал наращивать поставки оружия Тайваню, отметив: «То, чего мы хотим,— это политика сдерживания».

Как именно должна работать стратегия сдерживания Пекина, по которой между республиканцами и демократами сложился полный консенсус, разъяснил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. «Идея состоит в том, чтобы убедиться, что каждое утро председатель Си будет просыпаться с мыслью, что тот самый день еще не наступил и что такое решение никогда не будет принято»,— заявил Марк Милли, комментируя звучащие в Пекине призывы создать к 2027 году возможности для силового объединения Китая и Тайваня.

В ответ представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил в понедельник: «Некоторые люди в США злонамеренно выдают черное за белое, постоянно муссируют теорию о китайской военной угрозе. Но на самом деле суть этих действий в том, чтобы создать себе оправдание для расширения своего вооружения, поддержки своей гегемонии и разрушения регионального мира и стабильности».

Так или иначе на прошлой неделе стало известно о новом оружейном контракте между Вашингтоном и Тайбэем и о принятом решении США поставить на остров новую крупную партию оружия и боеприпасов.

В прошлый четверг на сайте закупок органов власти Тайваня появилась информация о контракте стоимостью около $146 млн на поставку американских противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano. По оценке тайваньских военных, на острове насчитывается около 14 «красных пляжей» — участков береговой линии, которые считаются наиболее вероятными местами высадки морского десанта. Кроме того, на прошлой неделе Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и программного обеспечения на сумму $108 млн.

На этом фоне тайваньские СМИ сообщают о наращивании мощностей ВПК острова, который в этом году намерен увеличить производство ракет различных типов до 1 тыс. единиц. Программа предусматривает производство береговых ракетных комплексов, зенитных ракет и корабельных ракетных комплексов. В частности, оборонная промышленность острова увеличит производство дозвуковых крылатых ракет воздушного базирования для поражения наземных целей, дальность которых составляет около 200 км, Тайвань также разрабатывает модернизированную версию этих ракет, которые будут поражать цели на расстоянии до 400 км.

Все более воинственные заявления в адрес Китая делает и военное руководство острова. «Вооруженные силы Тайваня будут уничтожать самолеты и корабли китайской армии в случае их вхождения в 12-мильную зону возле острова, которую Тайбэй считает своими территориальными водами и воздушным пространством»,— предупредил на прошлой неделе представитель оборонного ведомства Тайваня Линь Вэньхуан. И на этом фоне как раз в понедельник военные Тайваня начали двухдневные учебные стрельбы, направленные на повышение обороноспособности острова.

Сергей Строкань