Берегись, автомобили

После прошлогоднего провала рынок автокредитования в России в последние месяцы набирает нешуточное ускорение. Впрочем, у бурного развития сервисов автомобильных займов есть не только плюсы, но и риски, причем как для потребителя, так и для страховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К радости российского финансового сектора и его клиентов, услуги автомобильного кредитования наконец-то выруливают из сложных условий, в которых оказались весной прошлого года. Некогда один из главных драйверов розничного кредитования — рынок автомобильных займов — год назад попал в неблагоприятную ситуацию. Из-за санкций встали на паузу поставки новых автомобилей в Россию, серьезно затормозилось их производство внутри страны. К тому же на фоне начала санкционной войны Центробанк пошел на беспрецедентный шаг, кратковременно повысив ключевую ставку с 9,5% до 20%.

В результате, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в марте и апреле прошлого года количество выданных автокредитов в России упало почти в четыре раза: с 63–66 тыс. в январе и феврале 2022 года до 15–17 тыс. в марте и апреле. Теперь рынок услуг автокредитования чувствует себя гораздо лучше. Он не только восстанавливает утраченные позиции, но и стремится к новым рекордам.

Как снизить переплату по автокредиту Рост автокредитования сейчас стимулируют два фактора. Во-первых, возобновился спрос. По итогам пяти месяцев 2023 года мы видим, что онлайн-спрос потребителей в сегменте автокредитования практически восстановился к докризисному уровню весны 2021 года. А в мае 2023 года количество онлайн-запросов на автокредиты превысило прошлогодний показатель на 11%. По мнению ЦБ, это связано с ростом потребительской активности во втором квартале, которая подпитывалась заметным расширением кредитования. Банки продолжают смягчать условия по автокредитам и снижать ставки. По данным ЦБ, средняя ставка с начала года к маю уменьшилась на 40 п. п., до 15,3%. Директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская

Фото: Из личного архива Во-вторых, после ухода западных автобрендов на рынке началось их замещение отечественными и китайскими моделями. Заработал параллельный импорт, который стимулирует прежде всего продажи автомобилей с пробегом. Можно говорить о том, что авторынок адаптировался к новым условиям. В линейках банков сейчас представлены продукты как на покупку новых автомобилей, так и машин с пробегом. Государство перезапустило льготную программу кредитования со скидками до 25% для автолюбителей Дальнего Востока и до 20% — в остальных регионах. Но прогнозировать результаты 2023 года сложно, так как кризис и геополитическая напряженность никуда не делись. Это главные риски, которые касаются и людей, и кредиторов, и автобизнеса. Потрясения минувшего года сказались на сегменте автокредитования болезненнее, чем на других видах розничных займов. Из анализа статистики ЦБ видно, что максимальная «просадка» рынка — минус 57% — пришлась на июнь прошлого года. Но даже тогда объем портфеля автокредитов банковского сектора составлял 1,201 трлн руб. и был сопоставим с данными рекордного для авторынка третьего квартала 2021 года (1,211 трлн руб.). Всю вторую половину минувшего года автокредитование практически не росло. Однако, несмотря на провалы потребительского спроса, новых падений в выдачах автокредитов и в общем объеме портфеля автозаймов не было. К январю 2023 года портфель автокредитов вырос до 1,221 трлн руб., дальнейшая динамика внушает осторожный оптимизм. По данным ЦБ, за четыре месяца объем автокредитов прибавил 72% год к году и достиг 1,284 трлн руб. Ежемесячные темпы роста также внушительны — с 0,8% в январе до 2,6% в апреле. Если допустить, что нас не ждут новые кризисные потрясения, и предположить, что ежемесячный рост сохранится на уровне 1,5–2%, к концу года можно прогнозировать рост автокредитования на 18–24%. По нашим оптимистичным оценкам, портфель автокредитов в банках страны станет больше на 0,2–0,3 трлн руб. и достигнет 1,5 трлн руб., что на 17% выше значения 2021 года. По нашим данным, больше 70% кредитов банки выдают на автомобили с пробегом. Годом ранее доля кредитов на подержанные автомобили составляла около половины сделок. Причина простая: из-за резкого роста цен, который произошел в 2022-м и теперь продолжается, многим людям не по карману новый автомобиль даже в кредит. Так, средний чек автокредита у одного из лидеров сектора — ВТБ — в мае составил 1,2 млн руб., а в сегменте кредитов на новый автомобиль —1,6 млн руб. Средняя процентная ставка в выданных кредитах сейчас снижается. По данным ЦБ, в апреле ее размер — 15,3%. Напомним, в первом квартале 2022 года средняя ставка автокредитов была 16,8%, а в разгар кризиса второго квартала — 20,6%. Спустя год мы видим, что минимальные проценты в программах банков сейчас на историческом минимуме. Например, лидером июньского рейтинга автокредитов на подержанный автомобиль стал Газпромбанк с рекордно низкой ставкой — от 2,4%. Правда, такие проценты банк предлагает на первый месяц кредитования, а затем автолюбитель может воспользоваться опцией для понижения ставки на весь срок кредита. Минимальный уровень процентов в кредитах на автомобиль с пробегом по сектору начинается от 8,6%, на новые автомобили — от 6,5%, а по кредитам с господдержкой — от 11,6%. Таким образом, сейчас если денег на покупку автомобиля не хватает, то, несмотря на кризис, стоит воспользоваться проверенным автокредитом и сесть за руль собственной машины. Вряд ли в ближайший год цены на автомобили будут падать, санкции расширяются, а параллельный импорт добавляет к цене до 20–30%. Поэтому не стоит откладывать покупку, тем более ставки по автокредитам сейчас ниже, чем в минувшем году. В результате заемщик-автолюбитель может пользоваться кредитным автомобилем и вносить посильные ежемесячные платежи. Например, за автокредит на пять лет суммой 1,5 млн руб. с первым взносом 10% каждый месяц придется отдать банку 23 899 руб. Если увеличить срок кредита до семи лет, ежемесячный платеж будет еще меньше, правда, итоговая переплата процентов за весь срок кредитования тоже увеличится. С автокредитом можно действовать так же, как с ипотекой: взять заем на долгий срок, но ежемесячно вносить платежи, уменьшая тело кредита, а не сумму ежемесячных платежей. Так переплата будет меньше, а для себя нужно составить график именно с повышением выплат. Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру»

Так, по подсчетам НБКИ, только в апреле текущего года в России было выдано 71 тыс. автокредитов, что уже превосходит показатели до февраля 2022 года. Но еще больше впечатляют данные выданных автомобильных кредитов в денежном выражении. По данным Frank RG, в мае 2023 года в России было выдано автокредитов на сумму 118 млрд руб. И это является рекордом за последние десять лет, с тех пор как компания приступила к регулярной оценке этого рынка. Еще один выдающийся показатель зафиксировало рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По его оценкам, в мае текущего года объем портфеля автокредитов в России составил 1,25 трлн руб. По прогнозам агентства, по итогам года он достигнет 1,4 трлн руб., то есть на 15% выше прошлогоднего показателя. Несколько месяцев назад эксперты рынка были более сдержаны в прогнозах: они предполагали, что объем автокредитования в России в лучшем случае достигнет 1,1 трлн руб.

Потребитель активизировался

Рост автомобильного кредитования, особенно в денежном выражении, связан с общим ростом цен на авторынке. По данным «Автостата», в июне этого года средняя цена нового авто достигла 2,6 млн руб., в то время как в начале прошлого года она лишь приближалась к отметке в 2 млн руб. Однако на оживление рынка кредитования сейчас влияют еще и другие факторы, связанные с ростом потребительской активности.

«Рост автокредитования в России в этом году связан с увеличением потребительского спроса на авто на фоне снижения экономической неопределенности и увеличения реальных доходов населения благодаря повышению МРОТ, пенсий и социальных выплат с начала 2023 года»,— уверен Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Он напоминает, что в прошлом году на протяжении двух кварталов подряд ключевая ставка ЦБ была двузначной, что делало все заимствования слишком дорогими в обслуживании. Объемы всех видов кредитования сильно сократились, в том числе и автокредиты. Эксперт отмечает, что в этом году ключевая ставка держится на достаточно низком уровне в 7,5%, что делает гораздо дешевле обслуживание всех видов займов относительно прошлого года и увеличивает их привлекательность. Еще одним фактором роста автокредитования, на его взгляд, могло стать увеличение предложения на российском рынке за счет роста объемов параллельного импорта, насыщения рынка китайскими марками авто и роста производства авто отечественной сборки.

«На рынке увеличилось предложение — пришли китайские бренды, которые продолжают развитие локального производства»,— соглашается Алексей Майстренко, руководитель цифровой платформы TYMY (автоматизации агентских продаж). Также, по его словам, постепенно наладились логистические цепочки по параллельному импорту, благодаря чему появилось достаточно много автомобилей, завезенных через страны ближнего зарубежья, из Турции и ОАЭ, как новых, так и со вторичного рынка. «Машин становится все больше, стабилизируется ценовая политика дилеров, это дает основания прогнозировать, что рынок автокредитования в России будет расти еще как минимум до конца года»,— уверен господин Майстренко.

«Люди готовы брать кредиты по нескольким причинам: это прежде всего сложности с покупкой автомобилей в нынешних условиях и потенциальная неопределенность в будущем»,— отмечает Юлия Кузнецова, президент Ассоциации финансовых и инвестиционных советников фондового рынка. Поскольку курс неуклонно растет, цены на автомобили поднимаются, констатирует она. Поэтому, на ее взгляд, выгоднее купить сейчас по понятной цене, воспользоваться автокредитом, чем думать о том, чего ждать в будущем. «Страх, неопределенность заставляют людей принимать решение сегодня. Люди готовы брать на себя ответственность по кредиту, платить завышенные проценты»,— поясняет госпожа Кузнецова.

Ставки снижаются

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Развитие автомобильного кредитования также связано с тем, что его условия становятся все более привлекательными для клиентов. Игроки рынка вспоминают, что в середине прошлого года ставки по автомобильным кредитам взлетали до заоблачных 25–30%. Сейчас ситуация иная. «На сегодня средняя ставка по автокредитам составляет 16%»,— рассказывает Сергей Захаров, директор по продажам финансовых услуг группы компаний «Автодом». По его словам, за последний год она несколько раз уменьшалась и увеличивалась. Он напоминает, что кредиты выдаются от полугода до восьми лет (12–96 месяцев). Но чаще всего покупатели берут кредит на четыре-семь лет.

Повышается привлекательность автокредитов и с точки зрения первоначального взноса. Еще в конце прошлого года сложно было найти на рынке предложение с обязательным взносом менее 30–40% от цены машины. Сейчас же есть варианты, когда финансовые организации предлагают приобретать авто с минимальным первоначальным взносом или даже без него. Не стоит забывать и про государственные программы кредитования: льготный автокредит в этом году можно взять на машины российского производства. Подобными программами могут воспользоваться такие категории граждан, как медицинские работники, работники сферы образования, мобилизованные, добровольцы, военнослужащие по контракту и члены их семей. «Многие банки при выдаче автокредита позволяют приобрести автомобиль с нулевым первоначальным взносом, несмотря на возможные риски»,— напоминает Александр Ковалев, руководитель пресс-службы группы компаний Expocar. Он напоминает и о факторе льготного автокредитования, которое распространяется на произведенные в России электромобили (на них дается скидка в размере 25%). Одновременно многие автопроизводители предлагают собственные услуги и бонусы при автокредитовании. Обычно данные услуги заключаются в скидке на покупку автомобиля.

«На сегодняшний день банки активно предлагают как традиционные кредитные продукты на покупку авто, так и специальные условия автокредитования от производителей»,— отмечает Ольга Бондарева, руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса Fresh. Например, у бренда Haval, по ее словам, действуют сразу три программы кредитования — Smart, Simple и Standard. А у Changan действует программа Changan Finance, которая обеспечивает выгоду при покупке нового автомобиля марки при помощи автокредита. Chery, по словам эксперта, предлагает своим клиентам выбрать между стандартными условиями, кредитом с остаточным платежом или рассрочкой. Она напоминает, что кредит на покупку автомобиля теперь могут получить и самозанятые.

Рост популярности автокредитов повышает долю заемных машин на рынке. По подсчетам аналитического агентства «Автостат», доля автокредитов в продажах новых авто весной этого года достигла 46%, в то время как год назад этот показатель составлял 36%. Растет доля и в сегменте автомобилей с пробегом. По оценкам «Автостата», сейчас она приближается к отметке в 8% (год назад — 5%). При этом участники рынка отмечают большую кредитную долю у «свежих» машин: среди авто в возрасте до десяти лет в кредит продается почти каждое четвертое авто.

Охотно кредитными программами пользуются и покупатели машин, поставляемых по схемам параллельного импорта. Впрочем, здесь клиентам стоит приготовиться к тому, что процентная ставка по такому займу будет выше, чем для новых авто в салонах официальных дилеров. «Специфика выдачи автокредитов для автомобилей с пробегом и по параллельному импорту у банков различается»,— обращает внимание Сергей Захаров из «Автодома». Некоторые банки, по его словам, кредитуют автомобили, ввезенные по параллельному импорту, как новые, некоторые — как автомобили с пробегом, и от этого меняется процентная ставка по кредиту. В целом же сегодня автокредиты банки выдают чаще на автомобили с пробегом. Связано это не с самими банками, а с покупателями. «С одной стороны, по мнению экспертов, это хорошо, ведь люди начинают тратить деньги, планировать свои расходы и приобретать для себя новое имущество. С другой стороны, рост числа автокредитов говорит о невозможности для простого гражданина купить даже авто с пробегом без кредита. В любом случае выдаются такие кредиты намного проще, чем потребительские, потому что банку нужно оставить в залог приобретаемый автомобиль»,— считает эксперт.

Автокредит с подвохом

Участники рынка предупреждают, что с ростом услуг автокредитования для потребителя повышаются риски попасть в руки недобросовестных финансовых организаций. Например, в этом году распространен вид «автокредитов с подвохом» —незаметное включение в договор различных дополнительных услуг. Среди них может быть широкий набор дорогих и ненужных сервисов — от помощи на дороге до страхования с учетом изменения в сторону увеличения учетной ставки. Рецепт избежать такой ситуации, как и прежде, один — внимательно читать кредитный договор, включая пункты, написанные даже самым мелким шрифтом. «При выборе автокредита нужно учитывать не только процентную ставку, но и такие условия кредитования, как сроки, размер ежемесячного платежа, возможность досрочного погашения кредита»,— советует Антон Соловьев, генеральный директор компании «Кэшмотор» (займы под залог автомобиля). Не стоит забывать, советует он, про такие подводные камни, как, например, дополнительные комиссии или обязательное страхование, которые могут увеличить общую цену кредита. Чтобы получить автокредит на более выгодных условиях, по мнению эксперта, нужно выбрать ликвидную марку и модель автомобиля, по возможности воспользоваться услугой trade-in и обратиться в несколько крупных банков под конец месяца, когда кредитным организациям нужно добить свой месячный план по выдачам кредитов.

«В этом году был поставлен очередной печальный (для потребителей) рекорд по выплатам комиссий банкам за навязанные страховые продукты,— сетует Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.— Только за первый квартал года кредитные организации получили комиссионные на сумму более 100 млрд руб. Это говорит о том, что практика навязанных страховок, в том числе при выдаче автокредитов, не ушла с рынка и заемщик при покупке машины в кредит обязательно столкнется с дополнительными услугами, которые могут привести к удорожанию автокредита на 20–30%».

Для самой же финансовой отрасли быстрый рост автокредитования опасен серьезными рисками. «Ударные темпы автокредитования, которые мы сейчас наблюдаем, могут отразиться на качестве кредитных портфелей банков»,— указывает Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир». По его словам, фокусом внимания банков в ближайшее время станет показатель NPL (кредитов с долей просроченной задолженности). Помимо случаев платежной дисциплины или ухудшения финансового положения заемщиков, автомобиль, по мнению эксперта, не является идеальным предметом залога. Транспортное средство подвержено порчи или угону, такие факты будут давить на операционные риски и повышенные отчисления в резерв. «Возможно, банки будут вынуждены рассмотреть возможность расширения штата сотрудников взыскания проблемной задолженности (дополнительные затраты на фонд оплаты труда) или увеличить объемы продажи проблемных долгов в сторонние аккредитованные организации»,— полагает эксперт.

Кредитоспособность заемщиков в зависимости от размера автокредита Выйти из полноэкранного режима Размер автокредита Среднее значение ПКР заемщиков с автокредитом (баллы) Уровень кредитоспособности До 0,1 млн руб. 429 Средний 0,1–0,5 млн руб. 623 Высокий 0,5–1 млн руб. 685 Высокий 1–3 млн руб. 718 Высокий Более 3 млн руб. 731 Высокий Открыть в новом окне Источник: НБКИ.

В отношении автомобильного кредитования риски для банковской системы традиционно минимальные, так как в этой сфере кредитования имеется понятная залоговая база, считают участники рынка. В частности, аналитики НБКИ в настоящее время оценивают достаточно высоко значение персонального кредитного рейтинга (ПКР), который показывает уровень кредитоспособности клиентов. Самый низкий уровень ПКР — 429 баллов, по мнению аналитиков, сейчас принадлежит самым низким займам — до 100 тыс. руб. Самый надежный показатель — 731 балл — у автокредитов на сумму более 3 млн руб. «Банковская отрасль в сфере автокредитования имеет небольшие риски, так как автокредиты выдаются под залог автомобилей»,— говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В случае невыплат займов кредиторами, напоминает он, банк продает залоговый автомобиль и возвращает большую часть выданных в кредит средств. Основным риском для банков в выдаче автокредитов, на его взгляд, может стать снижение цены автомобиля, из-за чего в случае необходимости он будет продан за меньшую сумму, чем сумма займа. Но этот риск не считаем основным, поскольку цены продолжают расти. Больший риск для банка будет в том случае, если заемщик перестанет платить на самых первых этапах, так как новый автомобиль после выезда из автосалона сразу же теряет до 30% своей цены и после его продажи банк не сможет вернуть полный объем выданного займа.

Георгий Алексеев