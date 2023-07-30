Туристов ждут воспитательные меры

На Бали будут бороться с некультурными туристами — власти создали специальную рабочую группу, которая ежемесячно будет проводить 100 рейдов и выявлять нарушения среди иностранцев. Как пишет издание South China Morning Post, кампания по борьбе с непристойным поведением и преступностью продлится до конца 2023 года. “Ъ FM” связался с жителями Бали и обсудил с ними новую инициативу. С подробностями — Анна Маргулис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ Фото: Виктор Кручинин, Коммерсантъ

Тропические пляжи, экзотическая атмосфера и серфинг… Иностранцы все чаще выбирают Бали для отдыха или релокации. Как пишет South China Morning Post, в 2022-м остров привлек 2 млн человек. Но в последнее время политику открытости поставили на паузу, в частности, из-за того, что местные жители стали чаще жаловаться на неподобающее поведение приезжих гостей.

С начала этого года власти депортировали 136 человек. В мае, например, полиция задержала несколько россиян из-за того, что они танцевали и позировали в храме.

Но это далеко не самый громкий случай, рассказывает Александра Святоха, которая уже шесть лет живет на Бали:

«Был скандал после того, как россиянин сфотографировался голым на вершине вулкана Агунг. Естественно, его после этого депортировали. Также некоторые туристы публиковали свои фото в обнаженном виде возле одного из святых деревьев.

Также считается неправильным, если едешь на байке с оголенным торсом или в купальнике.

Чтобы бороться с таким поведением, создаются соответствующие паблики, куда выкладываются фотографии разных людей. После этого не исключена и депортация героев публикаций.

Это как показательные порки. Изначально несколько сообществ создавались, и это не скрывалось, против русских. Но сейчас это уже направлено на все национальности».

Предложений по контролю за туристами с начала года было много. В мае Бали хотели закрыть для массового туризма на 100 лет, а иностранцев впускать на остров по квотам. Потом решили сократить число зарубежных гостей-автомобилистов и сделать обязательным получение индонезийских водительских прав.

Затем в газете Jakarta Post появились сообщения о том, что с 2024 года власти начнут взимать туристический налог в $10 с человека. Теперь на очереди — специальная рабочая группа по контролю за «некультурными» путешественниками.

Но такие инициативы, скорее, связаны с предстоящими выборами, чем с поведением туристов, заметил житель отрова Бали, основатель девелоперской компании Lyvin Properties Александр Соковых:

«Действующий губернатор ищет способы набрать популярность. Например, в одном из храмов Лемпуянг пара поцеловалась на фоне вулкана. После чего власти заявили, что нужно заново освящать эти места.

Были инциденты, например, когда туристы снимали на вулканах видео для OnlyFans. Они и стали причиной того, что многие достопримечательности закрыли для посещения.

Вместе с тем на острове до сих пор нелегально сдают жилье иностранцам и устраивают их на работу. Но власти Бали намерены привлекать больше состоятельных туристов. В частности, они убирают краткосрочные визы и следят, чтобы на банковском счету въезжающего иностранца было достаточно денег».

Бали — не единственный курорт, где возникают конфликтные ситуации между местными жителями и путешественниками. И, по мнению вице-президента Альянса турагентств Алексана Мкртчяна, в таких ситуациях нужно подключать туристическую полицию. О ее создании, например, в Дагестане заговорили еще в 2022 году:

«Это необходимо сделать и во всех наших мусульманских республиках. Естественно, если местным жителям кажется, что турист неправильно себя ведет, неправильно одет или еще что-то, то в этом случае они должны пожаловаться в туристическую полицию. Только она должна иметь право делать какие-то замечания путешественникам.

Сейчас очень много конфликтов происходит, потому что кто-то решает, что надо, чтобы юбка была на 2 см ниже коленей, а кто-то решает, что она должна быть еще длиннее.

Вместе с тем, например, Дагестан получил в 2022-м и 2023-м годах такой турпоток, какого не было никогда. И если раньше этот вопрос не стоял остро, то сейчас он очень актуален».

Этим летом в связи с ростом турпотока профильное министерство Дагестана выпустило памятку для путешественников. Туристам в том числе рекомендуют не надевать короткую одежду и отказаться от активного проявления чувств. Женщин же, помимо прочего, просят воздержаться от курения в общественных местах.

В популярных локациях, как в июле писали СМИ, также начали появляться и буклеты для туристов. Путешественников просили соблюдать дагестанский дресс-код. В Госдуме идею поддержали.

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