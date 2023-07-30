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Коммерсантъ FM
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В Приволжье 9 человек погибли и 67 пострадали во время сильного ветра и ливня

Восемь регионов Приволжского федерального округа пострадали из-за сильного ветра и ливня, сообщило МЧС РФ в Telegram. По подсчетам федерального ведомства, 9 человек погибли, 67 — пострадали. Повреждена кровля 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов, упали 550 деревьев, энергоснабжение нарушено в 520 населенных пунктах.

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия непогоды: убирают деревья, расчищают дороги, оказывают помощь населению. Синоптики прогнозируют, что неблагоприятные погодные явления продолжатся.

МЧС не уточняет, в каких регионах погибли и пострадали люди. Известно, что накануне, 29 июля, в Марий Эл в палаточном лагере на диком пляже погибли семь человек, в том числе трое детей. В Нижегородской области погибла женщина, которая находилась на перевернувшимся парусном судне. В Татарстане погибла подросток, сообщил источник ТАСС. Кроме того, накануне из-за непогоды пострадал Черкесск Карачаево-Черкесии (Северо-Кавказский федеральный округ).

Леонид Уварчев

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