Число погибших при урагане в Марий Эл возросло до 7, пострадавших — до 22 человек

Жертвами урагана в Марий Эл стали семь человек. Травмы получили 22 человека, сообщило региональное управление МЧС. Среди пострадавших семеро детей, трое из них погибли. Ранее было известно о 6 погибших и 16 пострадавших.

Взрослый и ребенок получили травмы у озера Таир, они были госпитализированы. Возле озера Яльчик пострадали 27 человек, передает «РИА Новости» данные МЧС. Всего госпитализированы 17 человек, в том числе 2 ребенка. Четыре человека были переведены из больниц Марий Эл в центральную районную больницу Зеленодольска в Татарстане.

Как сообщал ранее губернатор Юрий Зайцев, все погибшие находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа. По данным регионального управления МЧС, в Марий Эл повалено больше 60 деревьев. Обесточено 36 тыс. абонентов.

Ураган накануне, 29 июля, обрушился на несколько российских регионов. В большей степени это затронуло Приволжский федеральный округ, но пострадала также и Карачаево-Черкесия.

Леонид Уварчев