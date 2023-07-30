На несколько регионов обрушился ураган: девять человек погибли, десятки пострадали, тысячи без света

Ураган обрушился на несколько российских регионов. В большей степени это затронуло Приволжский федеральный округ, но пострадала также и Карачаево-Черкесия. Есть погибшие, пострадавшие, поврежденные машины, поваленные деревья, нарушено энергоснабжение.

В Марий Эл погибли семь человек, в том числе трое детей, которые находились в палаточном лагере на территории дикого пляжа, сообщил губернатор Юрий Зайцев. Пострадали еще 22 человека. По данным регионального управления МЧС, повалено больше 60 деревьев. Сейчас дороги расчищены от деревьев. Обесточено 36 тыс. абонентов.

В Ульяновской области ураган нанес «серьезный ущерб», написал губернатор Алексей Русских в Telegram. Пострадало восемь человек, в том числе трое детей, говорится в сообщении регионального минздрава в Telegram. Без электричества остаются шесть населенных пунктов в Чердаклинском районе. Восстановительные работы будут завершены к утру. Повреждены кровли жилых домов и административных зданий. В Кузоватовском районе огонь со свалки перекинулся из-за сильного ветра на два нежилых дома и на лес, пока угрозы для населенных пунктов нет. Площадь пожара составляет 120 га. С дорог, подъездов и подходов к соцобъектам убирают упавшие деревья.

В Нижегородской области погибла женщина 1952 года рождения, она находилось на парусном судне, которое перевернулось во время сильного ветра. Другие три человека были спасены. В Кстовском муниципальном округе Нижегородской области три человека пострадали из-за опрокинувшейся остановки, сообщило региональное управление МЧС. В Нижнем Новгороде за час выпала половина среднемесячной нормы осадков, с начала июля норма превышена на 240%, 30 июля вновь ожидается ливень. В городе упало 98 деревьев, большинство из них к вечеру 29 июля были убраны, сообщил мэр Юрий Шалабаев в Telegram. Энергетики устраняют локальные нарушения энергоснабжения в нескольких районах Нижегородской области.

В Татарстане погибла подросток — на палатку, в которой она находилась упало дерево, сообщил источник ТАСС. Ее семья отдыхала в Боровом Матюшино, другие дети, которые находились в палатке, не пострадали. Вечером 29 июля без света оставались 11,7 тыс. человек в 14 населенных пунктах. Ночью электроснабжение удалось частично восстановить, без электричества остаются около 5,7 тыс. человек в 11 населенных пунктах, в том числе три школы и одна котельная, сообщило региональное управление МЧС. Поступило 38 сообщений о падении деревьев, в том числе в Казани.

Город Никольск Пензенской области остается без света после урагана. В нем проживает около 20 тыс. человек. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Черкесске Карачаево-Черкессии упало 94 дерева. Повреждены 19 автомобилей, были оборваны провода, сообщил мэр Алексей Баскаев. Со здания школы сорвало фрагмент кровли, поврежден забор. 28 июля в Черкесске погиб мужчина 1998 года рождения из-за падения дерева.

Леонид Уварчев