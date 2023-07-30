Москва была атакована беспилотниками, повреждены две башни «Москва-Сити»

Украинские беспилотники атаковали Москву в ночь на 30 июля, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram. По его словам, «незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях» «Москва-Сити». Никто не пострадал. По данным ТАСС, идет эвакуация всех зданий комплекса «Москва-Сити». В одном из атакованных зданий находятся несколько федеральных министерств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По информации ТАСС, одно из поврежденных зданий — башня IQ-квартала на Пресненской набережной, 10с2. Источник госагентства рассказал, что «нарушено остекление», никто не пострадал, возгорания не было. Здание эвакуировано.

По открытым данным, в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположены несколько российских министерств, в том числе Минцифры, Минэкономики и Минпромторг.

Подмосковье, как пишут ТАСС и ряд Telegram-каналов, также было атаковано беспилотниками. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Источники ТАСС также рассказали, что введен временный запрет на нахождение в Московской воздушной зоне, официально об этом не объявлялось.