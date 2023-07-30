Взрыв произошел в 50-этажном здании «Москва-Сити»

Взрыв произошел в 50-этажном здании в центре Москвы, сообщил источник ТАСС. Незадолго до этого российское госагентство сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку в Подмосковье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным ТАСС, взрыв произошел на уровне 5–6 этажа в здании IQ-квартала в центре Москвы. IQ-квартал — многофункциональный комплекс на территории «Москва-Сити». Здание находится по адресу Пресненская набережная, 10с2. По данным источника, «нарушено остекление», никто не пострадал, возгорания не было. Здание эвакуировано.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица была атакована беспилотниками. По его словам, «незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях» «Москва-Сити». Никто не пострадал.