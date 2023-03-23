Активы для избранных

Государство ужесточает контроль над сделками с акциями, и облигациями российских компаний, а также ОФЗ и паями, которые до начала военной операции РФ на Украине принадлежали иностранным лицам, а в 2022 году в «особом порядке» были переданы российским резидентам. Теперь даже для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций — постановление о расширении ее полномочий утвердило правительство. По мнению экспертов, ужесточение правил позволит контролировать движение активов и создаст дополнительные гарантии стабильной работы производств — кроме того, меры исключат угрожающие стабильности финансового рынка сделки с обесценившимися в прошлом году активами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительство утвердило новые поправки к правилам выдачи правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешений на сделки с ценными бумагами, ранее принадлежавшими иностранным лицам. Напомним, чтобы избежать массового ухода иностранных инвесторов с рынка и его обвала после начала военной операции РФ на Украине и введения вызванных ею санкций развитых экономик, правительство в марте 2022 года утвердило правила сделок российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран. Все они должны быть согласованы профильной правкомиссией, куда участники каждой сделки должны представить все данные о ее целях, предмете и существенных условиях.

Новое постановление правительства (№409 от 18 марта) вносит изменения в действующий порядок получения таких разрешений (определен постановлением №295 от 6 марта 2022 года) — оно потребовалось для детализации применения указа президента №138 от 3 марта 2023 года. Указ же расширяет веденные в марте прошлого года ограничения на сделки с ценными бумагами, которые после 1 марта 2022 года были проданы бывшими владельцами из недружественных стран российским резидентам или лицам из дружественных государств и были локализованы в России. То есть если раньше разрешение требовалось только на первую сделку по продаже бумаг недружественными лицами — то теперь власти будут контролировать все последующие сделки с ними.

Ограничения затронут акции российских АО, облигации российских эмитентов (учтены НРД), ОФЗ, а также инвестиционные паи ПИФов. Покупателями таких бумаг могут стать как резиденты РФ, так и нерезиденты из дружественных стран, а также нерезиденты под контролером российских лиц (раскрытых в РФ контролируемых иностранных компаний). Сделки с банками потребуют одобрения Банка России, а с компаниями — правительственной комиссии по иноинвестициям.

Руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова отмечает, что мера нацелена на решение сразу двух проблем: во-первых, позволяет дополнительно ограничить сделки аффилированных лиц тех зарубежных банков, которые все еще продолжают работать в РФ, что усложняет им вывод активов при участии резидентов дружественных юрисдикций, которые, в свою очередь, могут находиться под контролем лиц из недружественных юрисдикций. «Это также фиксирует ограничения для нового бизнеса из дружественных стран, который вышел на рынок российских акций в надежде получить выгодные условия для их последующей реализации»,— поясняет она.

По словам еще одного собеседника “Ъ” на рынке, введенное ограничение может быть страховкой от спонтанных действий с ценными бумагами — первых новых держателей принадлежавших иностранцам российских активов отбирали тщательно и на определенных условиях (продолжать работу предприятия, сохранять занятость), поскольку, как правило, проданные компании занимались значимым для экономики бизнесом. «В этом случае можно гарантировать стабильную работу производств»,— поясняет эксперт.

Ужесточение регулирования может быть отчасти связано и с планами правительства по либерализации инвестиционного режима для дружественных стран, что может создать риски вывода таких активов за периметр, подконтрольный правительству и ЦБ. На недавнем форуме РСПП, напомним, Белый дом пообещал послабления для новых инвесторов из дружественных стран в части снятия капитальных ограничений (см. “Ъ” от 17 марта).

Диана Галиева, Олег Сапожков