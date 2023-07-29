В «Пятерочке» Санкт-Петербурга снова можно купить алкоголь

Сеть «Пятерочка» компании X5 Group получила лицензию на продажу алкоголя в магазинах Санкт-Петербурга. Действие лицензии для его продажи приостановили два дня назад. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании X5 Group.

«Во всех "Пятерочках" Санкт-Петербурга возобновилась продажа алкоголя, лицензия на его продажу восстановлена»,— сообщили в компании.

Действие лицензии на продажу алкоголя сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге приостановили 27 июля. Продавать алкоголь перестали более чем в 500 магазинов.

По словам представителя компании, лицензию отозвали из-за нарушения трехлетней давности, когда в одном из магазинов сети несовершеннолетнему продали алкоголь. При этом штраф оплатили тогда же, в 2020 году, говорил представитель компании.

Подробнее — в материале «"Пятерочка" снижает градус до нуля».

Анастасия Ларина