«Пятерочку» в Санкт-Петербурге лишили лицензии на продажу алкоголя

Торговую сеть «Пятерочка» (принадлежит X5 Group) в Санкт-Петербурге лишили лицензии на продажу алкоголя, сообщили «Ъ» в пресс-службе ритейлера.

Продажу алкоголя приостановили более чем в 500 магазинах.

По словам представителя компании, решение об отзыве лицензии связано с нарушением, допущенным три года назад. Тогда в одном из магазинов сети несовершеннолетнему продали алкоголь. При этом штраф был оплачен тогда же, в 2020 году.

Корреспондент «Ъ», побывавший в одном из магазинов «Пятерочка», увидел, что отдел с алкоголем перегорожен красной лентой, а на кассе находится объявление о том, что с 27 июля алкогольные напитки не продаются из-за технического сбоя.

Дмитрий Крашенинников, Санкт-Петербург