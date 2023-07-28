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«Пятерочка» снижает градус до нуля

Торговой сети приостановили лицензию на продажу алкоголя

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле администрации Петербурга приостановил действие лицензии на продажу алкоголя в сети «Пятерочка». Реализация продукции запрещена с 27 июля в более чем 500 магазинах сети города. Решение о приостановке лицензии ритейлер связывает с нарушением, допущенным три года назад. Тогда в одном из магазинов сети несовершеннолетнему продали алкоголь. При этом штраф, как утверждают в компании, был оплачен еще в 2020 году. В Смольном решение не комментируют.

Доступ к прилавкам с алкогольной продукцией закрыт предупреждающей лентой. В объявлении для покупателей сказано, что это связано с «техническим сбоем»

Доступ к прилавкам с алкогольной продукцией закрыт предупреждающей лентой. В объявлении для покупателей сказано, что это связано с «техническим сбоем»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Доступ к прилавкам с алкогольной продукцией закрыт предупреждающей лентой. В объявлении для покупателей сказано, что это связано с «техническим сбоем»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В торговой сети «Пятерочка» (принадлежит X5 Group, в которую также входят сеть «Перекресток» и дискаунтер «Чижик») в Санкт-Петербурге приостановили продажу спиртного. Выдачей лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Петербурге занимается городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ). В пресс-службе «Пятерочки» рассказали «Ъ-СПб», что решение о приостановке лицензии принял комитет. В КППИТ данную информацию к моменту отправки номера в печать не прокомментировали.

«Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в магазинах "Пятерочка" в Санкт-Петербурге принято лицензирующими органами в связи со случаем трехлетней давности. Тогда в одном из магазинов продали несовершеннолетнему алкоголь, штраф оплатили еще в 2020 году. Мы уже принимаем все меры по скорейшему возобновлению лицензий»,— прокомментировали в компании. Отмечается, что под запрет попали магазины юридического лица ООО «Агроторг». Это более 500 магазинов в городе. На какой срок приостановили лицензию, пока неизвестно.

В том, что доступ к прилавкам с алкогольной продукцией закрыт предупреждающей лентой, убедился корреспондент «Ъ-СПб». В объявлении для покупателей указано, что это связано с «техническим сбоем».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что связь между нарушением трехлетней давности и приостановкой лицензии «маловероятна». «Сроки давности привлечения к ответственности по части 2.1. статьи 14.16 КоАП РФ, то есть, собственно, за реализацию спиртосодержащей продукции несовершеннолетним, составляют всего один год, так что спустя три года применение меры административной ответственности в связи с таким нарушением невозможно»,— прокомментировал юрист.

«Пятерочка» снова может расширять сеть в Петербурге

По словам генерального директора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, продажи алкоголя в сети могут составлять от 10 до 16% от выручки торговой точки в зависимости от локации. «В целом ситуация выглядит крайне странно: регуляторные последствия совершенно не соразмерны нарушению, а законодательная недоработка, связанная с отсутствием предельного срока запуска процедуры приостановки и аннулирования лицензии в законе об обороте алкоголя и, соответственно, отзыв лицензии спустя почти три года после самого нарушения делает решение еще более странным и выглядящим "ангажированным" в глазах бизнеса. Во избежание злоупотреблений со стороны регулирующих органов было бы целесообразно ограничить срок запуска процедуры приостановки и аннулирования алкогольной лицензии, например, одним годом после оплаты штрафа»,— отмечает эксперт.

Генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский уверен, что «никаких финансовых проблем у X5 Group не было, нет и не будет». «Я думаю, что это чисто техническая история, которая не повлияет на жизнедеятельность X5 Group — как всей сети "Пятерочка", так и отдельно взятого магазина. Я не сомневаюсь, что, учитывая возможности этой компании, в том числе интеллектуальные, они очень быстро решат эти вопросы»,— объясняет господин Черниговский. По его словам, ситуации с продажей алкоголя несовершеннолетним часто бывают «подставами». «На это жалуются все ритейлеры. Существуют организационные группы с силовой поддержкой, которые запускают молодых людей, они явно выглядят старше 18 лет, а на деле эти люди моложе»,— заключил эксперт.

«Пятерочка» сталкивается с приостановкой лицензии не впервые. В 2021 году продажу приостановили в свердловских магазинах сети «Пятерочка» и «Перекресток». Тогда контролирующие органы выявили «нарушения лицензионных требований, установленных законом, а также несоблюдение условий, предусмотренных лицензией на розничную продажу алкогольной продукции». Возобновить реализацию алкоголя магазины смогли через две недели.

В сентябре 2021 года проблемы с лицензией возникли у сети «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»). 156 магазинов также в Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Запрет в этом случае продлился меньше недели.

По аналогичной причине в Екатеринбурге в 2022 году приостановили продажу спиртных напитков в магазинах «Лента» и «Эконом», а также в нескольких точках общественного питания. Ограничения сняли через неделю.

Надежда Ярмула, Полина Пучкова

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