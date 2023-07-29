Кино откладывается

Студия Sony переносит значительную часть кинорелизов из-за протестов в Голливуде. Так, третья часть анимационного фильма о приключениях Человека-паука не выйдет весной 2024 года, как планировалось изначально. Премьеру отложили на неопределенный срок. В компании отметили, что, скорее всего, мультфильм не успеют озвучить из-за забастовки Гильдии актеров. Изменения также коснутся таких проектов, как «Каратэ-пацан», «Веном-3», «Гран Туризмо» и «Охотники за приведениями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sony Pictures Animation Фото: Sony Pictures Animation

В конце весны вышла вторая часть трилогии «Человек-паук: Паутина вселенных». За первый уикенд в неофициальном прокате в РФ картина собрала 91 млн руб., обогнав «Переводчика» Гая Ричи и «Вызов» Клима Шипенко. На третью часть у индустрии тоже высокие финансовые ожидания, отмечает киноэксперт Даниил Ротштейн:

«С коммерческой точки зрения "Человек-паук" — наверное, один из самых очевидных серьезных ударов, потому что предыдущий собрал уверенно более $0,5 млрд, довольно большие деньги. Думаю, у многих были серьезные ожидания по поводу "Дэдпула-3", учитывая возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи. Мы недавно увидели первую фотографию, и было много восторженных реакций. Теперь понятно, что фильм выйдет через неопределенный срок.

Подвешенный статус "Дюны", мне кажется, многих расстраивает. Но здесь ситуация лучше, потому что фильм в итоге выйдет. Он готов к релизу — вопрос в пиаре. Следующая "Миссия невыполнима" должна была выйти следующим летом, а сейчас есть вероятность, что этого не произойдет. Очевидно, что еще более серьезно откладывается производство следующих "Аватаров" Джеймса Кэмерона. Это и так был небыстрый процесс, а теперь тем более непонятно, как сроки будут сдвигаться.

Когда забастовка закончится, часть фильмов может выйти довольно быстро. Понятно, позже, чем планировалось, но мы получим их в четкие сроки. С другой стороны, здесь есть еще один фактор, который надо учитывать. С высокой долей вероятности это чревато потерей качества. Инвесторы будут торопиться, все будут стремиться сделать быстрее, и в итоге мы увидим кино, которое, скорее всего, получится хуже, чем если бы его создавали без забастовок».

Сколько денег может потерять киноиндустрия из-за забастовок? Генеральный директор российского представительства компании Comscore Роман Исаев предполагает, что речь может идти о десятках миллионов долларов: «Когда даты выходов проектов формируются за годы, достигается баланс различных фильмов с точки зрения жанрового среза, интереса аудитории. Каждый зритель получает свое кино с заданной периодичностью.

Когда происходят сбои, как сейчас из-за забастовки, вся эта картина рушится. Может быть, не полностью, но в ней происходят достаточно серьезные провалы. Это влияет на зрительский интерес, на культуру и системность кинохождения. Будут уикенды, когда ничего крупного не выходит, а вполне вероятно, что даже месяцы.

Когда же забастовка закончится, процесс снова запустится, может получиться так, что на какие-то уикенды будет попадать по два фильма.

В случае с лентами, которые пересекаются по жанру, по аудитории, может быть ситуация, когда они друг другу помешают.

Что касается финансовых потерь, у кинотеатров это недобор по выручке и, соответственно, просадка с точки зрения операционной деятельности, поскольку текущие расходы никуда не деваются. Фильмов нет, показывать нечего — зритель не идет, поэтому кинотеатры минусуются. У студий идет простой в производственном процессе. Бюджет этих проектов станет расти. В целом потери от забастовки, от ее последствий, которые будут ощущаться достаточно долго, могут составить десятки, а то и сотни миллионов долларов».

На этой неделе стало известно о переносе церемонии вручения наград Американской телевизионной академии «Эмми». В этом году она состоится позднее установленного ранее срока. Это произойдет впервые с 2001 года. Тогда перенос сделали из-за терактов 11 сентября, в этот раз решение объяснили бастующими американскими актерами и сценаристами.

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