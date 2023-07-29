Тинькофф-банк возобновил валютные переводы за границу

Тинькофф-банк перестал задерживать валютные переводы, теперь по ряду направлений отправить средства можно, в частности, в американских и гонконгских долларах, тенге и юанях. Об этом сообщили Frank Media в службе поддержки кредитной организации. На горячей линии Тинькофф-банка «Ъ» подтвердили информацию по американским долларам, евро и юаням.

Куда можно перевести валюту:

американские доллары США можно перевести в ряд банков Азербайджана, Киргизии, в таджикистанский Ориенбанк, также их можно отправить в российские Сбербанк и Росбанк;

в юанях можно перевести деньги в ряд банков материкового Китая, гонконгскую «дочку» Bank of China (Bank of China, Hong Kong), в казахстанский Freedom Finance;

гонконгские доллары отправляются в некоторые банки материкового Китая, гонконгский банк PanPay, киргизский коммерческий банк «Кыргызстан», также есть возможность перевода в этой валюте в ряд российских кредитных организаций;

тенге можно перевести в некоторые банки Казахстана, в казахстанский Freedom Finance можно перевести рубли.

По словам служащего банка, которые приводит Frank Media, срок отправки переводов от Тинькофф на текущий момент составляет один рабочий день. С некоторыми банками-корреспондентами ситуация до сих пор проясняется, добавил он.

«Срок зачисления зависит от банка-получателя и от банков-корреспондентов»,— сказал собеседник Frank Media. При этом в евро нет доступных иностранных банков для перевода, но можно отправить эту валюту в российские Сбербанк и Росбанк, сообщили в службе поддержки. На горячей линии Тинькофф-банка «Ъ» сообщили, что в российский Сбербанк можно также перевести фунты стерлингов.

21 июля Тинькофф-банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США, под которые попала кредитная организация. После введения канадских и американских санкций выпущенные банком карты UnionPay перестали работать за границей, находящимся за рубежом клиентам в Тинькофф-банке посоветовали снимать наличные деньги.

С 1 июля 2022 года Банк России разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн ежемесячно, ранее эта сумма составляла $150 тыс.

О ситуации с Тинькофф-банком читайте в публикации «Ъ FM» «Переводам прокладывают путь».

Мария Федотова