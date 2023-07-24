Переводам прокладывают путь

Тинькофф-банк может возобновить международные переводы на этой неделе. Все зависит от ответа зарубежных кредитных организаций, объяснили Frank Media в службе поддержки «Тинькофф». Там ожидают, что до пятницы банки-корреспонденты сообщат, готовы ли они продолжать сотрудничество. В случае положительного ответа валютные переводы станут вновь доступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На прошлой неделе «Тинькофф» предупредил клиентов о задержке с такими операциями. Причина — в санкциях, которые ввели США и Канада. В числе прочего нет возможности отправлять юани в банки, которые находятся не в материковом Китае. Исключение — гонконгская «дочка» Bank of China. По переводам в российских рублях ограничений нет.

Вероятно, сейчас «Тинькофф» пытается найти новые маршруты для проведения платежей, говорит независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Обычно такие переводы нуждаются в комплаенс-контроле банками-корреспондентами. Часть банков сразу отказывает, часть занимается комплаенс-проверками, которые приводят к отрицательному результату. В прошлом году у банков, которые реализовывали переводы в иностранной валюте, это окно возможностей схлопывалось, замораживали деньги в пути.

Скорее всего, просто идет перенастройка логистических маршрутов для перевода денег.

Это могут быть варианты с какой-то двойной конверсией. Предположим, перевод сначала в валюты дружественных стран, а потом уже через вторые, третьи банки-корреспонденты переводы в другие валюты. Новые маршруты, естественно, держатся в некой тайне, но они могут потребовать больше времени и издержек от потребителей финансовых услуг.

При этом "Тинькофф" никогда не был тем банком, который специализировался на таких трансграничных переводах в иностранной валюте. С другой стороны, это второй банк по розничной клиентской аудитории в стране. Когда кредитная организация попадает в список блокирующих санкций, часть клиентов может подумать, что вообще все возможности закрыты и нужно искать другой банк».

Партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов уверен, что речь будет идти о корреспондентских отношениях только с небольшими азиатскими банками — другие кредитные организации не возьмут на себя такие риски. «Даже работа в иных валютах, не долларах, довольно рискованyа для финансовой организации, потому что это может быть расценено как обход санкций. Понятно, что Тинькофф-банк правильно делает, что пытается настроить корреспондентские отношения в иных валютах, за исключением доллара и евро, канадского доллара. У "Тинькоффа" других вариантов нет, потому что он находится под санкциями Европы, США и Канады.

Соответственно, остаются другие валюты квазидружественных стран, в том числе юань, дирхам. Скорее всего, Тинькофф-банку нужно рассчитывать на азиатские банки, например, китайские, Арабских Эмиратов, и при этом учитывать расчеты исключительно в локальных валютах. Банки, у которых комплаенс-политики более мягкие, менее заточенные на западные стандарты, могут согласиться сотрудничать. Например, в Арабских Эмиратах есть некоторое число финансовых организаций, которые, несмотря на санкции, продолжают работать с Ираном».

В Тинькофф-банке “Ъ FM” уточнили, что валютные переводы по реквизитам счета доступны в Армению, Белоруссию, Индию, Казахстан и некоторые другие страны. В конце февраля этого года банк также попал под санкции Европейского союза, а в мае — Великобритании.

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Сабина Адлейба