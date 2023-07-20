Тинькофф-банк назвал ожидаемыми санкции США и Канады

Тинькофф-банк прокомментировал внесение банка в санкционные списки США и Канады, обнародованные 20 июля. Банк заверил, что введенные ограничения были ожидаемы, их влияние на работу кредитной организации выясняется.

«Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно. Сейчас мы выясняем, какое влияние будут иметь введенные санкции. Продукты, сервисы и приложения ''Тинькофф'' работают как обычно»,— говорится в сообщении Тинькофф-банка.

С внесенными в санкционный список организациями гражданам и юридическим лицам США запрещено вести бизнес. Согласно лицензии OFAС, операции с подпавшими под санкции банками, включая Тинькофф-банк, разрешены до 18 октября. Бумаги материнской компании Тинькофф-банка TCS Group после введения санкций падали более чем на 3%.