Тинькофф-банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США

В Тинькофф-банке сообщили о задержке в отправке переводов клиентов в валюте из-за попадания кредитного учреждения под санкции США и Канады. В ближайшее время банк планирует изменить условия проведения валютных переводов и обещает уведомить об этом своих клиентов.

«20 июля мы подпали под американские и канадские санкции. Выясняем, как именно это может повлиять на переводы в валюте. Об изменениях в условиях валютных переводов расскажем в официальных каналах "Тинькофф"»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте финансовой организации.

Тинькофф-банк попал под санкции США и Канады накануне. Теперь гражданам и юрлицам Соединенных Штатов и Канады будет запрещено вести бизнес с российским банком. При этом, согласно лицензии OFAС, операции с подпавшими под санкции банками, включая Тинькофф-банк, разрешены до 18 октября. После введения канадских и американских санкций выпущенные банком карты UnionPay перестали работать за границей, находящимся за рубежом клиентам в Тинькофф-банке посоветовали снимать наличные деньги.

Подробнее об ограничениях против российских банков — в публикации «Ъ» «В борьбе с валютаризмом».

Александр Кислов