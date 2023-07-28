La Repubblica: исполком FIE отменил дисквалификацию украинской фехтовальщицы Харлан

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию украинки Ольги Харлан, сообщает газета La Repubblica. Накануне она была отстранена от соревнований из-за отказа пожать руку своей российской сопернице Анне Смирновой по итогу поединка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Харлан

Фото: Claudia Greco, Reuters Ольга Харлан

Фото: Claudia Greco, Reuters

Регламент соревнований предполагает, что отказ спортсменов приветствовать соперника до и после поединка наказывается отстранением от турнира и дисквалификацией на 60 дней. Как сообщает La Repubblica, Ольга Харлан, согласно решению исполкома, имела права не пожать руку Анне Смирновой, поскольку на турнире все еще действует протокол по борьбе с COVID-19.

Поединок фехтовальщиц завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. Ольга Харлан отказалась жать руку, однако вместо этого предложила россиянке «стукнуться шпагами». Та отказалась и подала протест. В исполкоме FIE посчитали, что тем самым Ольга Харлан не нарушила регламент. Кроме того, отмечает газета, своим решением исполком отреагировал на призыв МОК «с пониманием» относиться к украинским спортсменам.

Сама Ольга Харлан после дисквалификации говорила, что заранее предупредила президента FIE Эммануэля Кациадакиса об отказе жать руку российской сопернице. Тот ответил, что так завершать поединок нельзя, однако можно «стукнуться саблями» вместо рукопожатия. По словам фехтовальщицы, украинские спортсмены в условиях спецоперации готовы соревноваться с россиянами, но никогда не пожмут им руки.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев утверждал, что после завершения поединка судья не дал черную карточку Ольге Харлан и речь об отстранении не шла, напротив, уже определилась следующая соперница украинской спортсменки. Анна Смирнова подала протест после поединка, его отклонили, а затем российская сторона оспорила это решение в другой инстанции, говорил господин Ильяшев.

Ольга Харлан — шестикратная чемпионка мира по фехтованию, чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в командной сабле. После отмены дисквалификации спортсменка будет допущена до участия в командном турнире. Он пройдет 30 июля в Милане.

Лусине Баласян