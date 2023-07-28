Белый дом: США будут работать с Россией над обеспечением ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС

США готовы работать с Россией и Китаем для обеспечения их должного участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско 12–18 ноября. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы будем работать с Российской Федерацией, Гонконгом (специальный административный район КНР), Китаем, всеми экономиками АТЭС, чтобы обеспечить Сан-Франциско должное участие»,— ответила она на вопрос о проблемах с допуском представителя Гонконга (цитата по «РИА Новости»).

АТЭС — форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли. Россия, как и Китай, является участницей АТЭС.

Ранее The Washington Post сообщала, что главу исполнительной власти Гонконга Джона Ли не пустят на саммит, поскольку в отношении него введены персональные санкции США. Власти Гонконга в ответ на эту информацию потребовали пригласить своего лидера на саммит. В Кремле на приглашение Владимира Путина на саммит не рассчитывают.

Господин Путин также находится под санкциями США, введенными в ответ на военную операцию.

Мария Федотова