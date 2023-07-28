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Коммерсантъ FM
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Кремль не ждет приглашения Путина на саммит АТЭС в США

В ноябре в американском Сан-Франциско пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в котором, как ожидается, примут участие представители многих государств. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле не ждут, что на мероприятие пригласят Владимира Путина.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц ранее сообщила, что власти США не намерены приглашать на саммит в Сан-Франциско главу администрации Гонконга Джона Ли. Издание отмечало, что такое решение может привести к отказу председателя КНР Си Цзиньпина посетить мероприятие. Кроме того, американские власти решили не звать на АТЭС и президента России Владимира Путина.

ТАСС обратился в пресс-секретарю российского президента с просьбой уточнить, получили ли в Кремле уже уведомление от Вашингтона и в целом собирался ли Владимир Путин на АТЭС в Сан-Франциско. «До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения»,— ответил Дмитрий Песков.

После того, как Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в феврале 2022 года, США, страны Евросоюза, а также Канада и Великобритания ввели санкции против президента России. В санкционный список также были включены министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Милена Костерева

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