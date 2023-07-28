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Коммерсантъ FM
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Гонконг требует приглашения своего лидера на саммит APEC

Власти Гонконга сегодня, 28 июля, выпустили заявление с требованием допустить главу исполнительной власти Джона Ли на саммит организации Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (APEC), который намечен на ноябрь нынешнего года в Сан-Франциско.

Фото: Ammar Awad / Reuters

Фото: Ammar Awad / Reuters

Заявление стало ответом местных властей на появившуюся в The Washington Post информацию о том, что господина Ли не пустят на саммит, поскольку в отношении него введены персональные санкции США в связи с личным участием в подавлении демократических выступлений в этом особом автономном регионе Китая. В 2020 году, еще находясь в должности министра безопасности Гонконга, он активно участвовал в утверждении и применении так называемого Закона о национальной безопасности в Гонконге, что позволило властям преследовать лидеров и участников местных протестных демократических движений. Эти санкции не были сняты и после того, как господин Ли стал главой исполнительной власти Гонконга.

В заявлении властей Гонконга особо отмечается, что «Соединенные Штаты обязаны тщательно выполнять свои обязанности как государства принимающего (саммит.— "Ъ") и направить приглашение на него главе исполнительной власти особого автономного района… У APEC есть свои правила и традиции по проведению встреч… APEC не принадлежит никакому из государств… Принимающая сторона обязана пригласить членов в соответствии с этими правилами и традициями». МИД Китая также выступил с заявлением, выразив по поводу сложившейся ситуации «категорическое неодобрение»: «Мы просим Соединенные Штаты немедленно исправить неправильное решение». Официальной реакции администрации США на публикацию The Washington Post и ответную реакцию из Гонконга и Пекина пока не последовало.

Наблюдатели отмечают, что ситуация с приглашением господина Ли представляется куда более щекотливой, чем просто отказ принять находящегося под санкциями чиновника. Ожидается, что на саммит в Сан-Франциско прибудет китайский лидер Си Цзиньпин, что позволит ему впервые с саммита APEC на Бали в ноябре прошлого года лично встретиться с американским президентом Джо Байденом. Если ситуация с приглашением господина Ли не будет разрешена так, как этого хотели бы в Пекине, поездка господина Си на саммит, скорее всего, не состоится.

Андрей Келекеев

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