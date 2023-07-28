Минобороны: в центре Таганрога упали обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200

Минобороны России сообщило, что по Таганрогу была выпущена ракета комплекса С-200. Ее сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракеты упали в центре города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших, девять из них госпитализированы.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Позднее Василий Голубев сообщил о втором прилете. По его словам, ракета упала в Азовском районе.

Эпицентр взрыва, как сообщил губернатор, пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушилась стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки на его территории, выбило рамы окон и балконов соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина