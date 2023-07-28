Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:39

Минобороны: в центре Таганрога упали обломки сбитой системами ПВО ракеты комплекса С-200

Минобороны России сообщило, что по Таганрогу была выпущена ракета комплекса С-200. Ее сбили системы противовоздушной обороны (ПВО). Обломки ракеты упали в центре города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о 15 пострадавших, девять из них госпитализированы.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Позднее Василий Голубев сообщил о втором прилете. По его словам, ракета упала в Азовском районе.

Эпицентр взрыва, как сообщил губернатор, пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушилась стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки на его территории, выбило рамы окон и балконов соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...