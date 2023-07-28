Совфед утвердил переименование ОБЖ и возвращение серебряных медалей в школы

Совет федерации одобрил закон об общественно-полезном труде для школьников. Документ также предполагает переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины» и возвращение серебряных медалей в школы.

Изменения вносятся в закон об образовании. Из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Кроме того, закон корректирует понятие воспитание — его дополнят составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, в школы будут возвращены серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам.

В формировании новой учебной программы для дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» примут участие представители Минобороны и МЧС. С 1 сентября 2023 года курс также дополнят начальной военной подготовкой. Кроме того, в рамках реформ Минпросвещения разработало программу по основам медицинской подготовки для девочек. Ее введут в российских школах с 1 сентября 2023 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Научат родину защищать».

Милена Костерева