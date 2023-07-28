Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Совфед утвердил переименование ОБЖ и возвращение серебряных медалей в школы

Совет федерации одобрил закон об общественно-полезном труде для школьников. Документ также предполагает переименование предмета ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины» и возвращение серебряных медалей в школы.

Изменения вносятся в закон об образовании. Из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей. Кроме того, закон корректирует понятие воспитание — его дополнят составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Кроме того, в школы будут возвращены серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам.

В формировании новой учебной программы для дисциплины «Основы безопасности и защиты Родины» примут участие представители Минобороны и МЧС. С 1 сентября 2023 года курс также дополнят начальной военной подготовкой. Кроме того, в рамках реформ Минпросвещения разработало программу по основам медицинской подготовки для девочек. Ее введут в российских школах с 1 сентября 2023 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Научат родину защищать».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...