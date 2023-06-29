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Коммерсантъ FM
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В российских школах с 1 сентября введут основы медподготовки для девочек

Министерство просвещения разработало программу по основам медицинской подготовки. Ее введут в российских школах с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила замдиректора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева.

«Была разработана программа для девочек — это основа медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь»,— заявила госпожа Тимофеева в рамках круглого стола по теме «ОБЖ и НВП в школьной программе» (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня Анна Тимофеева также сообщила, что с сентября 2024 года в российских школах на смену ОБЖ введут предмет «Основы безопасности и защита Родина». За разработку учебной федеральной программы отвечают МЧС и Минобороны. С сентября этого года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой.

Лусине Баласян

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