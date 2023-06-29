В школах с 2024 года появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

С 1 сентября 2024 года в российских школах вместо урока ОБЖ появится новый предмет. Его заменит дисциплина «Основа безопасности и защита Родины». За разработку учебной федеральной программы будут отвечать Минобороны и МЧС.

«На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься как раз формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы»,— рассказала замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Анна Тимофеева в ходе круглого стола по теме «ОБЖ И НВП в школьной программе» (цитата по «РИА Новости»).

Госпожа Тимофеева уточнила, что завершить разработку программы и учебных материалов планируют в следующем учебном году.

По словам Анны Тимофеевой, в ближайшее время необходимо урегулировать нормативную базу. Для этого нужно внести изменения в ФЗ 273 в части переименования учебного предмета ОБЖ в «Основа безопасности и защита Родины», а также внести изменения в Федеральные образовательные государственные стандарты. «В части и содержания, и предметных результатов, личностных результатов, потому что мы понимаем, что мы должны дополнить и составляющую часть патриотического воспитания, расширить эту зону личностных результатов»,— объяснила она.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что сейчас идет работа над изменением не только над изменением названия предмета, но и над содержательным наполнением таких школьных уроков. «Предлагаем подключить к этой работе и непосредственно учителей, и в обязательном порядке учителей — участников СВО»,— сказала она во время круглого стола.

Предмет ОБЖ состоял из трех разделов: безопасность и защита в ЧС, основы медицинских знаний, основы военной службы. С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что курс начальной военной подготовки нужно развивать.

Милена Костерева