Путин: США, НАТО и Украина отказываются от переговоров

Президент Владимир Путин заявил, что в основе военного конфликта с Украиной — создание угроз безопасности со стороны США и НАТО. При этом он добавил, что США, НАТО и Украина отказываются вести переговоры по обеспечению безопасности всех стран, в том числе России.

«В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию»,— сказал Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия—Африка. В связи с этим он также упомянул Украину.

«Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам, но мы же не можем навязывать эти переговоры»,— добавил президент. Он также добавил, что Россия благодарна странам Африки за внимание к проблеме военного конфликта с Украиной.

12 июля страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Согласно документу, страны обязуются способствовать развитию оборонной промышленности Украины, в том время как Украина обязуется провести реформы для повышения прозрачности политической системы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак называл этот документ важной победой страны на пути к НАТО. При этом Владимир Путин говорил, что вступление Украины в НАТО создаст угрозы для безопасности России.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».