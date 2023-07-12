Страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности Украины

Страны G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада) подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Она, в частности, предполагает развитие оборонной промышленности страны, обмен разведданными, передачу современного вооружения. В ответ Украина обязуется провести судебные, экономические реформы для повышения прозрачности политической системы.

Союзники планируют помочь Украине «построить мощную и эффективную систему обороны на суше, в воздухе и на море», чтобы обеспечивать стабильность и сдерживать «любые угрозы». В связи с этим планируются тренировочные учения украинских военных, поддержка инициатив в области киберзащиты. В сфере поставок приоритетными станут средства ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие, бронетехника.

В декларации говорится о готовности G7 оставить заблокированными российские активы до тех пор, пока Россия «не заплатит за ущерб», нанесенный Украине. Также страны планируют «исследовать варианты» для разработки механизма по возмещению Россией убытков, потерь и вреда. Кроме того, страны G7 продолжат оказывать санкционное давление на Россию, говорится в документе, и поддерживать «деятельность международных механизмов», включая Международный уголовный суд.

Страны, присоединившиеся к декларации, продолжат оказание технической и финансовой помощи Украине для «неотложных потребностей», а также с целью реализации необходимых для евроинтеграции страны реформ. Согласно декларации, каждая страна G7 должна провести переговоры с украинской стороной для решения «конкретных долгосрочных обязательств». К обеспечению гарантий безопасности могут присоединиться страны, не входящие в G7.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал декларацию G7 важной победой страны на пути к НАТО. По его словам, следующий шаг — это двусторонние соглашения между Украиной и отдельными странами, подписавшими декларацию. Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО, комментируя гарантии безопасности стран G7, подчеркивал, что они должны не заменить членство Украины в альянсе, а способствовать ее вступлению.

Что пишут зарубежные СМИ о саммите НАТО в Вильнюсе — в материале «Ъ».

Лусине Баласян