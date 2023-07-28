Суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве Туринского целлюлозно-бумажного завода

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по делу о банкротстве Туринского целлюлозно-бумажного завода из-за долга в 72 млн руб. перед региональной межрайонной инспекцией ФНС России №13. Как следует из картотеки суда, стороны заключили мировое соглашение.

«По условиям мирового соглашения, должник погашает перед уполномоченным органом задолженность в размере 96,3 млн руб. (сумма долга выросла за время судебного разбирательства) течение 12 месяцев, начиная с 20 июля 2023 года»,— говорится в постановлении суда.

Напомним, за апрель к Туринскому ЦБЗ в суд было подано 10 исков на общую сумму в 76 млн руб. В конце апреля стало известно, что экс-заместителя гендиректора завода будут судить за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, он продавал бумагу для гофрирования по цене ниже фактической себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации, чем причинил имущественный ущерб заводу на 7,8 млн руб.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 года завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», наибольшая доля акций (32,57%) принадлежит депутату гордумы Перми Роману Пономареву.

Диана Сунагатуллина

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