Экс-заместителя гендиректора Туринского целлюлозно-бумажного завода будут судить за злоупотребление полномочиями

В Туринске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя гендиректора по коммерции Туринского целлюлозно-бумажного завода, который банкротит ФСН. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 201 УК РФ). Дело рассмотрит Туринский районный суд.

По версии следствия, с июля 2019 года по январь 2020 года заместитель гендиректора завода, продал бумагу для гофрирования по цене ниже фактической себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации. После чего продукция реализовывалась подконтрольно фирмой по цене, превышающей стоимость покупки. Так, обвиняемый причинил имущественный ущерб целлюлозно-бумажному заводу на 7,8 млн руб.

Напомним, 13 апреля инспекция ФНС подала иск о признании АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» банкротом за долги в 72,5 млн руб. Заседание по делу состоится 17 мая.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 года завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья с использованием для отбеливания отечественных химикатов.

Диана Сунагатуллина

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