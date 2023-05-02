К Туринскому ЦБЗ, который банкротит ФНС, за месяц подали иски на 76 млн рублей

В Арбитражный суд Свердловской области за апрель было подано 10 исков к АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод» (Туринский ЦБЗ) на общую сумму в 76 млн руб., следует из картотеки суда. Самые крупные иски к Туринскому ЦБЗ были поданы компанией «Уралсевергаз» — о взыскании задолженности 29,2 млн руб., сельскохозяйственным производственным кооперативом «Росток» — о взыскании 21,7 млн руб. и туринской компанией «Медведь» — о взыскании задолженности в 9,5 млн руб.

Напомним, сейчас ФНС пытается признать завод банкротом за долги в 72,5 млн руб. В конце апреля стало известно, что экс-заместителя гендиректора Туринского целлюлозно-бумажного завода будут судить за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, он продавал бумагу для гофрирования по цене ниже фактической себестоимости в пользу другой подконтрольной ему организации, чем причинил имущественный ущерб заводу на 7,8 млн руб.

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности — здесь производили пороховую целлюлозу. В настоящее время здесь производят бумагу для гофрирования, бумагу-основу для санитарно-гигиенических изделий, а также древесноволокнистые плиты. В апреле 2022 года завод запустил линию по производству офисной бумаги из собственного сырья. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», наибольшая доля акций (32,57%) принадлежит депутату гордумы Перми Роману Пономареву. Гендиректором предприятия является Дмитрий Русаков.

Диана Сунагатуллина

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