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Коммерсантъ FM
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Слабый рубль набился в банки

Сектор получил рекордную полугодовую прибыль

Большая часть системно значимых банков по итогам полугодия показала существенную прибыль, как на валютной переоценке, так и на росте кредитования. В следующем полугодии сопоставимой девальвации рубля может не произойти, и к тому же банки должны будут нести расходы на создание дополнительных резервов. Тем не менее эксперты ожидают сохранения высоких результатов, в том числе на фоне роста ставок, которые можно будет переносить на клиентов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Рекордные результаты банковского сектора за первое полугодие 2023 года, которые ЦБ оценивал (.pdf) в 1,7 трлн руб., обеспечили крупнейшие кредитные организации. Помимо Сбербанка (727,8 млрд руб.) и ВТБ (141,1 млрд руб.), раскрывших отчетность ранее, по оценке “Ъ”, основанной на опубликованной ЦБ отчетности банков, в десятку самых прибыльных вошли ГПБ (109 млрд руб.), Совкомбанк (59 млрд руб.), Райффайзенбанк (58 млрд руб.), ПСБ (56 млрд руб.), Альфа-банк (52 млрд руб.), «ФК Открытие» (29 млрд руб.), банк «Санкт-Петербург» (28 млрд руб.) и Росбанк (24 млрд руб.).

Из системно значимых банков также высокую прибыль показали МКБ (21,4 млрд руб.) и Тинькофф-банк (19,1 млрд руб.). При этом два системно значимых банка — Россельхозбанк и Юникредит-банк, получившие по итогам июня убытки, не попали в десятку крупнейших по итогам полугодия.

Глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов говорил на этой неделе, что в высокой прибыли банковского сектора есть большая доля волатильных компонентов, в частности, валютной переоценки. Всего валюта, драгметаллы (в том числе производные финансовые инструменты) на фоне ослабления рубля принесли треть прибыли — 569 млрд руб., тогда как годом ранее была отрицательная переоценка в 1 трлн руб.

В Альфа-банке заявили, что основным драйвером в первой половине года стали чистые процентные доходы, однако и чистые комиссионные доходы «показывают стабильный рост».

В МКБ отметили, что валютная переоценка составила несущественную долю в доходах банка, а основным источником стал «чистый процентный доход от корпоративного и розничного кредитования». «Наращивание объемов бизнеса сопровождается ростом чистого процентного и комиссионного дохода»,— отметили в ПСБ.

Во втором полугодии финансовый результат может несколько снизиться, что скорее следует считать «нормализацией» доходов, отмечает главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец. Причинами этого могут стать рост резервов и эффект валютной переоценки на фоне некоторого укрепления российской валюты. «Последние 15 лет банки больше выигрывают от ослабления рубля, а не укрепления»,— отмечает госпожа Донец.

Вместе с тем рост ключевой ставки не окажет значительного негативного влияния на финансовый результат банков, как ранее, считают эксперты. «Сейчас — чуть ли не впервые — мы получим рост прибыли из-за резкого роста доли кредитов по плавающим ставкам»,— полагает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников. По данным ЦБ, на 1 июня 2023 года доля корпоративных кредитов с плавающей и переменной ставкой составляла 45,5%. По словам Софьи Донец, «у банков нет проблемы перенести этот риск в ставку для конечных заемщиков». «Вкупе с динамичным ростом кредитования это позволит сохранить маржу на умеренно высоких уровнях»,— считает она.

Александр Данилов, глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ, 6 июля:

«Возможно, уже со второго полугодия мы увидим более повышенный уровень резервов, нормальный, не такой низкий, как был в первом полугодии».

По оценке господина Матовникова, прибыль банковского сектора во втором полугодии 2023 года может быть сопоставимой с результатом первой половины года. Вместе с тем ЦБ ожидает, что объем резервирования во второй половине года несколько подрастет до среднеисторического уровня (по розничным клиентам он составляет 2%, по корпоративным — 1–1,5%). Однако это вряд ли окажет серьезное давление на сектор.

Банки повышают ставки по вкладам

Эксперты указывают на определенные предпосылки качественного обслуживания кредитов как в рознице, так и со стороны корпоративных клиентов. «Инфляция упрощает обслуживание кредитов, потому что зарплаты индексируются, а стоимость кредитов — нет»,— указывает господин Матовников. В целом если жесткая позиция регулятора сохранится, то это скорее скажется на доходах банков в 2024 году, считает госпожа Донец. По ее словам, длительное сохранение ключевой ставки на высоких уровнях, заложенных сейчас в прогноз регулятора, может существенно сбить темпы кредитования в следующем году.

Ольга Шерункова

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