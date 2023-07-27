Минобороны России рассказало о встрече Шойгу и Ким Чен Ына

Пресс-служба Минобороны России утром 27 июля после сообщений северокорейских СМИ опубликовала релиз, в котором также рассказала о встрече министра Сергея Шойгу с главой КНДР Ким Чен Ыном. В сообщении говорится, что участники встречи обменялись мнениями по теме глобальной и региональной безопасности. Из пресс-релиза следует, что позже сегодня Сергей Шойгу примет участие в военном параде в Пхеньяне в честь 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Северокорейская радиостанция «Голос Кореи» сообщала, что на встрече Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну письмо с личным посланием от президента России Владимира Путина. О содержании письма не сообщалось.

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын вместе посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Они осмотрели в том числе межконтинентальные баллистические ракеты в камуфляжной окраске, их мобильные пусковые установки, танки и бронетехнику. В частности, господину Шойгу показали два образца северокорейских БПЛА, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Министр обороны РФ прибыл с военной делегацией в Северную Корею 25 июля. Это первый визит высокопоставленной делегации из России в КНДР с 2020 года.

Подробнее о визите главы Минобороны РФ в КНДР — в материале «Ъ» «Сергей Шойгу открывает Северную Корею».

Лусине Баласян