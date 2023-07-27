«Длительные процедуры»

Регионы Черноземья вчера подверглись очередным атакам со стороны Украины. В Белгородской области был ранен комбайнер, в Курской — поврежден один дом, а до севера Воронежской долетел беспилотник самолетного типа. При этом власти наиболее часто подвергающейся обстрелам вооруженных сил Украины Белгородчины продолжают восстановление домов в Шебекинском городском округе, а также возводят жилье на замену вынужденно оставленного в приграничных населенных пунктах. По последним данным, всего на разных стадиях строительства в регионе находятся 192 дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / gubernator_46 Фото: telegram.org / gubernator_46

Вчера утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался, что за минувшие сутки территория региона подверглась атакам четырех БПЛА и одного квадрокоптера. Они сбрасывали снаряды на населенные пункты Журавлевка, Новопетровка, Поповка, Лозовая Рудка и Муром. Артиллерийские и минометные обстрелы зафиксировали в Белгородском, Краснояружском районах и Шебекинском округе. Всего в них упали 11 снарядов. Пострадавших и разрушений на тот момент не было.

Впрочем, к середине дня ВСУ все же смогли нанести урон человеку во время обстрела окраины поселка Красное Шебекинского округа. Там при проведении сельскохозяйственных работ в поле осколочное ранение голеностопа получил комбайнер. Его госпитализировали. После оказания первой медпомощи пострадавшего отправили на амбулаторное лечение домой. Осколки снарядов повредили и комбайн.

О беспилотнике вчера также сообщили власти Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой. БПЛА самолетного типа обнаружили в частном подворье в Верхнехавском районе, расположенном на севере региона на границе с Липецкой областью. Разрушений и пострадавших от его падения нет. Обстоятельства случившегося выясняют спецслужбы. По данным ряда telegram-каналов, беспилотник типа «Орлан-10» в Воронежской области мог быть посажен средствами радиоэлектронной борьбы. Последний аналогичный случай на территории региона произошел в начале лета, когда беспилотник врезался в многоэтажку на улице Белинского. Тогда три человека были ранены осколками стекла, а повреждения получили несколько окон и балконов.

В Курской области вчера под обстрел попал хутор Олешня в Суджанском районе. В результате трех прилетов были повреждены сарай и окна в одном доме. Никто из жителей не пострадал.

На фоне непрекращающихся обстрелов и атак с беспилотников в приграничные районы возвращаются местные жители, которые покинули дома в начале лета из-за усилившихся обстрелов. Напомним, в 40-тысячном белгородском городе Шебекино в середине июня осталось менее 3 тыс. жителей, остальные разъехались по родственникам и пунктам временного размещения, расположенным в том числе и в других регионах. К началу июля туда вернулось 10% населения. О возвращении белгородцев сообщают власти соседних регионов. Например, накануне власти Тамбовской области сообщили, что местные пункты временного размещения покинули 42 жителя Шебекинского округа.

При этом власти области ведут восстановление пострадавшего от обстрелов жилья в Шебекине. К началу недели тепловой контур закрыли в 370 многоквартирных и частных домах. По состоянию на 25 июля работы велись на 107 объектах. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков вчера вечером рассказал о вручении очередных ключей от новых квартир жителям, которые «полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ».

Речь, в частности, о семьях из Белгородского, Волоконовского, Краснояружского районов, Валуйского и Шебекинского округов. «На сегодняшний день из 1744 семей новое жилье выбрали порядка 1100»,— уточнил губернатор.

Он сообщил, что вручил ключи тем семьям, которые еще в феврале выбрали квартиры и участки под будущее строительство. «Почему так долго? Потому что достаточно долгая процедура оформления документов и права собственности. Это длительные процедуры, которые обязательно нужно выполнять,— пояснил господин Гладков.— Понимаем, что люди перенесли огромный стресс, больше года не видят своих домов. Выбранный нами подход — индивидуальная работа с каждой семьей — пусть и не самый быстрый, зато более человечный. Мы хотим, чтобы семьи остались на территории Белгородской области, несмотря на сложности и испытания, которые пережили».

По данным губернатора, только в Стрелецком возводят десять домов взамен утраченного жилья для семей из Валуйского горокруга и Белгородского района. Сдать объекты планируется к началу октября. Всего на разных стадиях строительства в регионе находятся 192 дома на замену.

Владимир Зоркий