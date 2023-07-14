Минсельхоз пересчитает обстрелы

Минсельхоз России впервые предложил ввести в правила предоставления льготных краткосрочных и инвесткредитов особые условия для предприятий, пострадавших от обстрелов. У аграриев может появиться возможность на год отложить выплату основного долга или процентов в случае попаданий украинских снарядов по сельхозпредприятиям — но только по кредитным договорам, которые заканчиваются в 2023 году. Пока пострадавшие аграрии предпочитают решать проблемы понесенного в результате обстрелов ущерба напрямую с властями или со страховщиками, но не с банками. Юристы считают, что проект требует уточнения в части подтверждающих ущерб документов, но в целом может быть эффективным по аналогии с «ковидными» пролонгациями обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минсельхоз ответил на обращения пострадавших от обстрелов аграриев нормативной базой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минсельхоз ответил на обращения пострадавших от обстрелов аграриев нормативной базой

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

10 июля Минсельхоз России опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов предлагаемые изменения в процедуру льготного (до 5% годовых) кредитования аграриев. Речь идет о подготовленном министерством проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям… на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям… осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке».

Сейчас документ проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу; вступить в силу он может с 1 января 2024 года.

В проекте предлагается несколько значимых нововведений. Например, обязательное условие для получения льготных кредитов растениеводами — страхование не менее 50% площадей. Для регионов Черноземья одним из важнейших является отражение в документе ситуации с украинскими обстрелами. Согласно проекту пострадавший получатель льготного краткосрочного или инвестиционного кредита «имеет право» заключить с банком допсоглашение для пролонгации и (или) предоставления отсрочки платежей (и по процентам, и по основному долгу) на срок до одного года — но лишь при условии, что срок кредитного договора истекает в 2023 году.

Для этого банку нужно представить документы, подтверждающие нанесение ущерба. Ими станут акты комиссионного обследования пострадавших объектов (в них должно быть указано, что имущество, используемое для предпринимательской деятельности, уничтожено или повреждено в результате «обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и (или) террористических актов»). Если же акт представить невозможно «в связи с оперативной обстановкой», заемщик может направить письмо главы администрации муниципального образования или «уполномоченного органа» субъекта (о каких органах идет речь, не говорится) с подтверждением понесенного ущерба.

Власти регионов Черноземья пока не комментировали проект.

Фактически документ стал ответом на предложения властей Белгородской области, где сельхозпроизводители в наибольшей степени страдают от обстрелов (только в растениеводстве региона в 2023 году потери могут достигнуть 11,5 млрд руб.– 3% местного производства продукции сельского хозяйства; правда, значительная часть ущерба связана со строительством оборонительной линии).

В начале 2023 года в белгородском минсельхозпроде говорили «Ъ-Черноземье», что направили ряд предложений председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и другим высокопоставленным чиновникам. Речь шла и о том, чтобы позволить аграриям заключать допсоглашения для пролонгации льготных краткосрочных кредитов, крайне необходимых для пополнения оборотных средств. Предложение затрагивало договоры, срок которых истекает в 2023 и 2024 годах.

В конце марта вице-губернатор Юлия Щедрина уточняла, что Минсельхоз изучил просьбы, а механизмы помощи стал прорабатывать «координационный совет».

Льготные краткосрочные кредиты, напомним, выдаются аграриям на срок до одного года; инвестиционные — от двух до 15 лет. По данным Минсельхоза на 10 июля, именно у Белгородской области накопились наибольшие в ЦФО остатки субсидий по краткосрочным кредитам на 2023 год,— почти 226 млн руб. (месяцем ранее было 248 млн руб.), что эквивалентно нескольким миллиардам рублей льготных кредитов.

На втором месте идет также граничащая с Украиной Курская область, где сельхозтоваропроизводители тоже страдают от обстрелов,— 97 млн руб. (на 9 июня — 114 млн руб.). Впрочем, прямой связи с обстрелами размер остатков может не иметь. Так, по остаткам средств на краткосрочные кредиты сразу за Курской следует далекая от границы Липецкая область, «обогнавшая» приграничную Брянскую. А высокий показатель Белгородской области может быть связан и с тем, что ей в 2023 году готовы распределить больший, чем у основной части регионов, объем субсидий банкам по краткосрочным кредитам.

Оперативные данные по инвесткредитам в Минсельхозе не раскрывают.

С начала спецоперации ни одно сельхозпредприятие Черноземья не спорило с банками относительно условий льготного кредитования, следует из данных картотеки арбитражных дел. Аграрии стремятся урегулировать убытки во взаимодействии с региональными властями и страховыми компаниями, а не обращаться в банки за пролонгацией кредитов, которые в любом случае придется выплачивать, сказал „Ъ“ один из пострадавших курских сельхозпроизводителей.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что проект несет «риски, вытекающие из необходимости предоставления подтверждающих документов»: «Использование в качестве такого документа акта комиссионного обследования представляется недостаточно универсальным, поскольку такие акты по общему правилу составляются в отношении объектов недвижимости, сведения о которых есть в реестре. И даже в случае с недвижимым имуществом у банка могут возникнуть вопросы относительно того, в результате чего именно здание перестало существовать — попадания снаряда, преступных действий третьих лиц или действий самого собственника.

Акт лишь подтверждает утрату имущества, но не устанавливает причины. С движимым имуществом еще сложнее, поскольку прибавляется вопрос самого факта наличия такого имущества. Для этого понадобится хотя бы протокол, составленный органом исполнительной власти».

Пока неясно, как будет прописан порядок пролонгации льготного кредита, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский: «От этого будут зависеть риски для банка-кредитора и заемщика». По его мнению, механизм страхования имущества «является куда более эффективным, универсальным и удобным».

Но управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников полагает, что отказы банков от заключения допсоглашений на продление выплат «будут маловероятны и неправомерны»: «Ситуация напоминает “ковидные” пролонгации обязательств заемщиков. Все было отработано, споров было минимум. Положения проекта постановления правительства однозначно дают возможность отсрочки платежей при повреждении имущества от обстрелов».

Олег Мухин