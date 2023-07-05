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«Грады» наращивают ущерб

В Белгородской области на фоне обстрелов идет восстановление разрушенных объектов

Власти Белгородской области ведут восстановление недвижимости, разрушенной в результате обстрелов со стороны Украины. Предварительно стоимость работ оценивается в более чем 20 млрд руб. Очевидно, необходимые затраты могут быть выше: только за последние сутки в результате массированной атаки «Градами» города Валуйки повреждены 33 частных жилых дома и 11 автомобилей. Также не обошлось без пострадавших. По данным властей, в отремонтированные после обстрелов дома снаряды вновь попадают крайне редко.

Снаряды ВСУ по-прежнему уничтожают активы белгородцев и грозят их здоровью

Снаряды ВСУ по-прежнему уничтожают активы белгородцев и грозят их здоровью

Фото: t.me / vvgladkov

Снаряды ВСУ по-прежнему уничтожают активы белгородцев и грозят их здоровью

Фото: t.me / vvgladkov

На заседании генерального совета «Единой России» в начале недели губернатор Вячеслав Гладков рассказал однопартийцам о предварительной оценке средств, необходимых для восстановления приграничных районов региона после обстрелов со стороны Украины. «У нас пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный. Более 1200 квартир и домов требуют ремонта. Общий объем, предварительно, 5 млрд — на восстановление жилья, 10 млрд — на восстановление предприятий, более 5 млрд — на восстановление социальных учреждений»,— сказал господин Гладков.

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Он отметил, что на фоне сокращения количества атак на Шебекинский городской округ в нем начались восстановительные работы. К 1 августа в городе, который в пиковую напряженность в июне «принимал на себя 850 снарядов в сутки», планируется восстановить пострадавшие крыши и окна в домах, а «до декабря полностью восстановить жилье и вернуть в него людей из пунктов временного размещения», сообщил господин Гладков. Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании пообещал, что «Единая Россия» оперативно подготовит законодательные инициативы для поддержки жителей и восстановления Шебекина. На данный момент в городе ведутся работы на 142 из 729 поврежденных объектов. Сносу здесь подлежат 11 частных домов: восемь уже демонтированы, из них на семи площадках начаты строительные работы.

Количество обстрелов Белгородской области действительно сократилось, но снаряды продолжают наносить урон инфраструктуре. В день заседания генсовета, например, по территории региона со стороны Украины выпустили 176 снарядов, мин и взрывных устройств с беспилотников. Пострадавших при этих обстрелах не было, но в Грайворонском городском округе из-за атак было нарушено электроснабжение, а также пострадали жилье и объект связи в селах Новостроевка-Вторая и Дроновка. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Наиболее интенсивный обстрел пережил город Валуйки. Вчера утром ПВО сбила три «цели» на подлете к городу и один беспилотник. Еще 12 снарядов из системы реактивного залпового огня «Град» были выпущены по частному жилому сектору. Обстрел, по словам губернатора, велся больше часа. Не обошлось без пострадавших: женщину госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями мягких тканей спины. Ей оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение. В городе, по предварительным данным, разрушения выявлены в 33 частных домовладениях и 11 автомобилях.

Также вчера под обстрел попало соседнее с Валуйками село Карабаново. Пострадавших там не было, но осколки снарядов повредили четыре частных домовладения, в которых выбило окна и посекло фасады, кровлю и заборы. Под огнем также оказались два социальных объекта — фельдшерско-акушерский пункт и Дом культуры.

Из-за обстрела Валуйского городского округа губернатор Вячеслав Гладков прервал поездку в Старый Оскол. «Пока ехал в Валуйки, увидел жалобу от одного из жителей города, что в центральной районной больнице есть проблема с укрытием — спуститься в подвал очень тяжело»,— рассказал в соцсетях глава региона. После осмотра поврежденных домов он встретился с руководством медучреждения, в главном корпусе которого идет ремонт. Губернатора возмутило, что прием пациентов ведется на фоне неубранного мусора и грязи. Главному врачу и подрядчику чиновник сделал замечания, после чего проинспектировал в больнице укрытия. Одно из них также находится на ремонте, а второму требуется восстановление вентиляции, покраска стен и уборка полов.

«Место для укрытий есть,— констатировал господин Гладков.— Не горят две лампочки. Но ситуация поправима. Постараюсь приехать в течение недели и посмотреть на динамику».

Вчера вечером в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор пояснил, что, если власти не будут восстанавливать пострадавшие при обстрелах дома и предприятия, «значит, наши враги добьются цели — вытеснить наши территории, испугать, чтобы мы бросили земли и дома, и создать серую зону». По информации Вячеслава Гладкова, за прошлый год в результате пострадали более 3500 домов, из них «всего 30 повторных попаданий».

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Об обстрелах вчера сообщил и губернатор соседней Курской области Роман Старовойт. По его словам, в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны Украины загорелся трехэтажный многоквартирный дом. Пострадавших не было. Огонь ликвидировали, но из-за повреждения местной подстанции населенный пункт остался без электричества.

В поселке Теткино и деревне Елизаветовка Глушковского района снаряды повредили школу и здание животноводческого комплекса ООО «Победа». Обошлось без пострадавших.

Сергей Толмачев

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