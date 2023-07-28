Придумывать нужно вовремя

Соотношение между скоростью технологического прогресса и экономическим ростом при всей очевидности вопроса очень редко обсуждается экономистами. Дарон Асемоглу и его коллеги из MIT и Чикагского университета предприняли попытку объяснить, в какой степени за отставание технического прогресса от благосостояния ответственны создающиеся инновациями секторальные дисбалансы. Как правило, резкое усиление продуктивности в секторе, где производительность труда выросла, не поддерживается в смежных секторах, где требуются — и не всегда находятся, и не всегда находятся быстро — адекватные инновации, дополняющие решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Дарон Асемоглу и Дейвид Аутор из MIT и Кристина Паттерсон из Чикагского университета опубликовали препринт статьи, которая, видимо, откроет ветвь изучения влияния механизмов работы внедрения инновационных решений, которые ранее экономистами изучались почти исключительно на микроуровне (исключение — работы, посвященные макродинамике при распространении электроэнергии в промышленности и в домохозяйствах в XIX — начале XX века). В препринте статьи «Бутылочные горлышки: секторальные дисбалансы и снижение производительности в США» Асемоглу и коллеги на материале развития промышленности в США с 1970-х годов показывают, что выглядящий для корпоративного мира естественным механизм торможения экономического роста при внедрении инноваций значим на макроуровне. До этой работы считалось по умолчанию верным, что технологический прогресс не может угнетать экономический рост на любом временном отрезке.

Внимание авторов привлек парадокс 1970-х годов: внедрение в промышленность информационно-компьютерных технологий сопровождалось экспоненциальным технологическим ростом, который в реальной динамике ВВП, по сути, начал отражаться лишь в ранних 2000-х. Ранее приводившиеся объяснения этой «паузы» разнообразны: влияние «нефтяного кризиса» 1970-х, сильная недооценка новых технологий на старте, случайный кризис в смежных научных отраслях. Версия Асемоглу и коллег звучит так: любая крупная инновация в одной из отраслей требует соответствующих комплиментарных инноваций и соответствующей готовности повышения производительности смежных секторов — поставщиков комплектующих, покупателей технологических новинок и т. п. Исследуя динамику патентных ссылок, инвестиций и промпроизводства во время «паузы» (данные также были проверены на базе данных по мировому промпроизводству, что дало возможность утверждать, что в масштабах мировой экономики эффект также действует), авторы показывают, что инновации очень часто создают «бутылочные горлышки» в цепочках поставок, что во многих случаях ведет даже не к остановке роста, а к секторальным промышленным спадам — аналогичным тем, что возникают при любом случайном отраслевом дисбалансе. Как результат, считают Асемоглу и коллеги, резкий всплеск инновационной активности в каком-либо из секторов должен вызывать резкое же усиление вариативности совокупной факторной производительности в смежных отраслях — авторы считают это достаточно универсальным эффектом. Для США, полагают они, основываясь на модельных расчетах, рост компьютерных инноваций «съел» примерно половину роста промышленной производительности в 1977–1987 годах, после чего «догоняющие» комплиментарные инновации определили сверхвысокие темпы роста в 1997–2007 годах.

Три вопроса, которые авторы ставят по итогам работы и не отвечают на них из-за отсутствия исследований, звучат так. Что «выравнивает» производительность — собственно технологический прогресс или рыночные механизмы? Как связаны темпы «основных» и «догоняющих» инноваций? Усиливает ли глобализация промышленности образование «бутылочных горлышек»? Отметим, что предполагаемые Асемоглу и коллегами механизмы, видимо, существенно более сложны, специфичны для разных отраслей и укладываются в типичные сценарии, которые должны хорошо быть известны корпоративным финансистам — но которые стали интересны экономистам только сейчас.

Дмитрий Бутрин