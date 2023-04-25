На пути к суверенитету расставили цифры

Белый дом определился с целевыми показателями стратегии технологического развития РФ до 2030 года, утвердить которую могут «в ближайшие дни». Среди планов — снижение коэффициента технологической зависимости в 2,5 раза, для чего планируется повышение уровня инновационной активности в 2,3 раза, а патентной — втрое: в итоге это должно дать ускорение роста предложения инновационных товаров в 1,9 раза. Помочь в этом должно предоставление венчурным инвесторам «права на риск», усиление налоговых льгот для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и развитие инфраструктуры для опытных конструкторских работ. Впрочем, одна из главных проблем инновационного рынка — отсутствие в РФ кредитования под залог интеллектуальной собственности для финансирования инноваторов — пока далека от решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая вчера в Совете федерации, раскрыл ряд целевых показателей концепции технологического развития РФ до 2030 года. Так, по его словам, к этому сроку коэффициент технологической зависимости РФ должен быть снижен в 2,5 раза (по сравнению с 2022 годом). Показатель определяется соотношением числа иностранных и российских патентных заявок на изобретения — для его снижения предлагается повысить уровень инновационной активности в 2,3 раза, а патентную активность российских компаний нарастить втрое. На выходе это должно обеспечить ускорение роста предложения российских инновационных товаров в 1,9 раза — напомним, после ухода из РФ с началом военной операции на Украине иностранных компаний и введения санкций многие отрасли жалуются на дефицит отечественных заменителей иностранной продукции.

Де-факто российской экономике предлагается сделать резкий рывок в технологическом развитии. «За последние 20 лет эти показатели у нас практически вообще не изменились: как мы находились на уровне примерно 2000 года, так и в 2020 году, и в 2022 году они с небольшими колебаниями остаются у нас примерно на том же уровне»,— пояснил он, отметив, что целевая модель правительства по достижению технологического суверенитета теперь увязана с макроэкономическим прогнозом до 2030 года. Как рассказал “Ъ” источник в Белом доме, методики расчета показателей для контроля «рывка» предстоит разработать практически с нуля. По его словам, отвечают за методику Минэкономики и Минобрнауки с привлечением НИУ ВШЭ и других организаций.

Отметим, что, по данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, интерес промышленных предприятий к нововведениям, в том числе основанным на результатах исследований и разработок (ИР), пока невелик — в 2021 году в РФ инновационную деятельность осуществляли только 17,4% крупных и средних организаций (против 15,1% в 2019 году) и 6,9% малых предприятий (против 5,8%). ИР выполняла в среднем каждая четвертая инновационно активная компания (23% организаций крупного и среднего бизнеса и 26,7% МСП). Для сравнения: аналогичный показатель в Германии составляет 51,9%, во Франции — 61,3%, в Италии — 67,9%. Близкие к международным показатели характерны в РФ только для предприятий высокотехнологичных отраслей (41,9% и 51,6% соответственно).

Для повышения инновационной активности бизнеса правительство готовится к регуляторным и организационным изменениям: значимая часть концепции как раз посвящена снятию правовых барьеров, поддержке технологических инноваций и рынка интеллектуальной собственности. Кроме того, необходимо обеспечить и новые производственные возможности (см. “Ъ” от 24 января). Так, первый вице-премьер посетовал, что в стране практически отсутствует инфраструктура для проведения опытно-конструкторских работ — и ее необходимо ускоренно развивать. Кроме того, по словам господина Белоусова, в промышленности нужно возродить институт квалифицированного заказчика — институт главных конструкторов и главных технологов по аналогии с оборонно-промышленным комплексом. Напомним, что ранее Белый дом принятой технологической таксономией определил приоритеты в этой сфере на ближайшие годы — речь идет как о создании новых производств по широкому перечню отсутствующей в стране продукции, так и о развитии инфраструктуры для российского экспорта по новым направлениям (см. “Ъ” от 18 апреля).

Также среди идей правительства — снятие рисков административного и уголовного преследования добросовестных инвесторов при недостижении целей исследований и разработок, усиление налоговых льгот для коммерциализации ИР и ускорения оборота объектов интеллектуальной собственности. Входит в перечень и запуск кредитования под залог интеллектуальной собственности, однако сбалансированную схему разделения рисков банков и правообладателей правительству и Банку России пока найти не удается, что ограничивает финансирование инноваторов, хотя отдельные пилотные проекты в этой отрасли запущены (см. “Ъ” от 9 февраля).

Венера Петрова, Олег Сапожков