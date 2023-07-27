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Производство Lada Largus могут перенести на Ижевский автозавод

На завод Lada Ижевск в Удмуртию могут перенести производство автомобиля Lada Largus. «АвтоВАЗ» рассматривает такую возможность. Об этом президент компании Максим Соколов сообщил РИА Новости на форуме «Россия — Африка».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем этот вариант и готовим предложение для совета директоров. Если честно, то на площадку в Ижевске, естественно. Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой»,— сказал господин Соколов.


По его словам, на долгосрочную перспективу при запуске ряда новых продуктов, им будет тесно на площадке в Тольятти.

Напомним, летом 2022 года было объявлено, что на площадях автозавода в Ижевске запустят производство электрической версии Lada Largus вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. Опытно-промышленную партию e-Largus планировалось собрать на площадке в Ижевске к концу 2023 года. В декабре 2022 года в столице Удмуртии презентовали прототип электрической версии автомобиля Lada Largus.

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Фотогалерея

Как презентовали LADA e-Largus в Удмуртии

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На заводе &quot;Лада Ижевск&quot; в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

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В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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На заводе "Лада Ижевск" в Удмуртии презентовали прототип электрокара LADA e-Largus

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Опытно-промышленную партию планируется выпустить в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

При одном водителе и 100 кг нагрузки запас хода составит не менее 400 км

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Для начала планируется запустить производство пассажирской пятиместной версии и коммерческого фургона

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 110 кВт.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Максимальная скорость составляет 145 км/час, разгон до 100 км/час менее 10 сек.

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова  /  купить фото

Внешне автомобиль идентичен бензиновой версии

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В презентации приняли участие президент АвтоВАЗа Максим Соколов и глава Удмуртии Александр Бречалов

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По словам Максима Соколова, LADA e-Largus — самый локализованный российский электромобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Глава Удмуртии рассчитывает на расширение сотрудничества компаний республики с АвтоВАЗом после запуска производства электрокаров

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Тест-драйв Александру Бречалову, по его признанию, понравился

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

В Удмуртии планируют развивать сеть электрозарядных станций, чтобы сделать автомобиль более привлекательным

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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