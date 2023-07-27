Производство Lada Largus могут перенести на Ижевский автозавод

На завод Lada Ижевск в Удмуртию могут перенести производство автомобиля Lada Largus. «АвтоВАЗ» рассматривает такую возможность. Об этом президент компании Максим Соколов сообщил РИА Новости на форуме «Россия — Африка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем этот вариант и готовим предложение для совета директоров. Если честно, то на площадку в Ижевске, естественно. Это логично: если там проект e-Largus, то соответственно надо эти проекты совместить, чтобы не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой»,— сказал господин Соколов.

По его словам, на долгосрочную перспективу при запуске ряда новых продуктов, им будет тесно на площадке в Тольятти.

Напомним, летом 2022 года было объявлено, что на площадях автозавода в Ижевске запустят производство электрической версии Lada Largus вместо перенесенной в Тольятти сборки Lada Vesta. Опытно-промышленную партию e-Largus планировалось собрать на площадке в Ижевске к концу 2023 года. В декабре 2022 года в столице Удмуртии презентовали прототип электрической версии автомобиля Lada Largus.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем ВК