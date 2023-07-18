Кино развернулось на восток

Пользователи онлайн-кинотеатров активизировали просмотр азиатских фильмов и сериалов, отмечают стриминговые платформы. Интерес вырос на фоне сокращения числа отечественных премьер — самые громкие проекты переносят на осень, считают участники рынка и эксперты. В результате в целом в июне интерес к сериалам у россиян упал, азиатские проекты не смогли полностью компенсировать отток аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Число просмотров фильмов и сериалов (тайтлов) производства стран Азии и Южной Америки выросло во втором квартале год к году, рассказали “Ъ” в онлайн-кинотеатрах.

Пользователи стали на 46% чаще смотреть южноамериканские и азиатские тайтлы, говорят в Kion (подконтролен МТС): интерес к китайскому контенту вырос в 4,5 раза, японскому — на 41%, а фильмы и сериалы южнокорейского производства стали смотреть на 19% чаще. В Okko наибольший прирост показали корейские сериалы, но абсолютные показатели там не раскрывают, уточняя лишь, что в целом объем корейского контента удвоился.

Растут рейтинги южнокорейского и турецкого контента и у Wink. Также в сервисе отмечают всплеск интереса к латиноамериканскому контенту: «Он вызван премьерой новой версии сериала "Богатые тоже плачут", который в период с апреля по май вошел в топ-20 самых просматриваемых». Заодно часть зрителей стала пересматривать старые сериалы Латинской Америки, которые показывали на российском ТВ, добавили в Wink.

В Kion продолжают пополнять библиотеку корейским контентом: на платформе можно найти сериалы «Мышь», «Девушка, которая видит запахи», «Тайный королевский инспектор и Чо-и» и т. д. Рост популярности азиатских и южнокорейских тайтлов связан в первую очередь с тем, что качество контента улучшается и у него становится все больше поклонников, полагает гендиректор «МТС Медиа» Алексей Иванов.

Российские сети кинотеатров и онлайн-платформы после ухода западных мейджоров стали расширять каталог за счет новинок корейских, китайских и японских правообладателей (см. “Ъ” от 3 марта). Участники рынка связывали тенденцию с волной интереса к азиатской культуре, а также с желанием самих кинопроизводителей из Южной Кореи и Японии выйти на международные рынки.

Число премьер оригинальных российских сериалов во втором квартале на площадках, напротив, сократилось, говорит источник “Ъ” на рынке онлайн-кинотеатров: «Крупные премьеры переносят на осень, когда пользователи вернутся из отпусков. Раньше нишу заполняли иностранные новинки, но после ухода мейджоров из России возник провал».

Сокращение отечественных премьер подтверждают в «Индексе Кинопоиск Pro»: «В 2023 году интерес жителей РФ к сериалам рос прежде всего за счет отечественных премьер. Если в течение месяца не выходит заметная новинка или новый сезон любимого проекта, "Индекс" показывает снижение». В результате во втором квартале российские проекты впервые за полгода заняли меньше половины строчек в топ-20 самых популярных сериалов месяца, а интерес к ним снизилась до 34,53% (в марте составлял 42,99%), уточнили в «Индексе Кинопоиск Pro».

Компенсировать провал за счет альтернативного контента не удалось: в целом интерес россиян к сериалам в июне снизился по сравнению с маем на 8%, утверждают в «Индексе»: «Падение смягчили также несколько иностранных сериалов, которым удалось пробиться к российскому зрителю. В первую очередь это "Черное зеркало" и "Хороший доктор"». Посмотреть старые сезоны этих сериалов можно на «Амедиатеке», последние сезоны доступны на пиратских площадках и в RuTube, убедился “Ъ”.

Большинство киносервисов оценки «Индекса» не комментируют, но в Kion утверждают, что не снижали количество премьер.

Юлия Юрасова