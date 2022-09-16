Пираты прошли в библиотеку

На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом. Зарубежные правообладатели ослабили защиту фильмов и сериалов, нелегальные видеосервисы на этом фоне усиливаются и расширяют библиотеки. «Яндекс» летом заблокировал на 42% больше ссылок, чем в прошлом году, а в «Газпром-медиа» сообщают о росте блокировок на 25% во втором квартале. Чаще всего пираты выкладывают голливудские премьеры, однако по мере того, как зритель возвращается к нелегальному контенту, сложнее становится защищать и российские сериалы, кино и шоу, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число ссылок с пиратским контентом, которые были удалены в поиске «Яндекса» в рамках антипиратского меморандума, растет, рассказали “Ъ” в компании: 9,1 млн за июнь—август против 6,4 млн прошлым летом. Антипиратский меморандум подписан правообладателями и поисковиками в 2018 году и обязывает компанию удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы во внесудебном порядке.

Об активизации борьбы с пиратским контентом говорят и в «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и пр.): во втором квартале число заблокированных ссылок увеличилось на 25%, до 1,64 млн. В статистику включены ссылки, заблокированные по решениям Мосгорсуда по искам холдинга, а также в рамках антипиратского меморандума с «Яндексом» и при обращениях в другие поисковики. «В третьем квартале будет заблокировано не меньше ссылок, чем во втором»,— полагают в «Газпром-медиа».

В опрошенных “Ъ” онлайн-кинотеатрах не приводят собственных цифр по количеству нарушений, но подчеркивают, что в основном пираты нацелены на зарубежный контент. «По ушедшим из России платформам типа Netflix пиратство возросло однозначно. Если нельзя посмотреть официально, значит, люди будут смотреть неофициально. По самим пиратам (их количеству.— “Ъ”), думаю, все примерно так и было»,— поясняет руководитель отдела по антипиратству Start Сергей Василенко. «Основной интерес — голливудские премьеры и эксклюзивный контент западных площадок. Пиратские сайты постоянно меняют названия. Контроль не ослаб, скорее вырос спрос»,— также отмечает директор по развитию Wink Антон Володькин.

Гендиректор Premier Софья Митрофанова в то же время отмечает, что сложнее становится защищать и контент российского производства. «Иностранные производители качественно защищали контент, тем самым помогая всему рынку бороться с пиратством. Теперь, когда пиратские сервисы получили "эксклюзивно" контент Netflix, они стали процветать и усиливаться. Разумеется, они не воруют выборочно по принципу того, что правообладателя нет в стране. Контент российских видеосервисов страдает точно так же, только теперь бороться с этим намного сложнее»,— поясняет госпожа Митрофанова.

Даже в сравнительно благополучном с точки зрения пиратства 2021 году 48% пользователей онлайн-кинотеатров признавались, что обращаются к пиратским ресурсам, когда не могут найти легальную версию того или иного фильма, уточняет гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. «В этом и, вероятно, и следующем году показатель существенно вырастет, учитывая, что и видеосервисы, и офлайн-кинотеатры лишились всех крупных западных новинок. В ближайшие год-два рынок пиратского контента будет процветать»,— полагает эксперт.

«Парадоксально, но факт: для сохранения отечественной киноиндустрии необходимо бороться с пиратством и иностранного контента. Ситуация беспрецедентная. Наша ассоциация совместно с другими игроками рынка уже прорабатывает возможные решения. Большую обеспокоенность вызывает рост распространения пиратского контента в соцсетях и мессенджерах»,— подчеркивает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Способствовать пиратству будут любые меры, усложняющие работу официальных ресурсов, опасается Сергей Василенко: «Например, условный закон о маркировке рекламы (вступил в силу с 1 сентября и подразумевает необходимость отчитываться об объявлениях в рунете.— “Ъ”), скорее всего, ударит прежде всего по официальным площадкам».

Валерия Лебедева